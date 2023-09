Leia outras colunas já publicadas por Fabiano Lana no ‘Estadão’

O filósofo e consultor político Fabiano Lana passa a escrever semanalmente sobre política no Estadão. Em textos já publicados, Lana analisou o impacto das investigações que atingem o ex-presidente Jair Bolsonaro, o fenômeno das fake news e o comportamento dos apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de seu antecessor.

“O Brasil precisa de tédio; política virou arena dos barulhentos e País anda de lado”, escreveu Lana. Abaixo, leia outros textos já publicados pelo filósofo no Estadão.

Diga-me que fake news queres proibir e eu te direi quem és

“Aborto, clube de tiro, maconha, apologia à ditadura brasileira, fake news sobre o governo Bolsonaro, fake news contra o governo Lula. Faça uma lista do que você quer ver proibido ou punido e em troca irá receber seu rótulo ideológico. O confronto de valores chegou a tal ponto que o diálogo se tornou impossível e o que se quer é o silêncio forçado do lado oponente. E o caminho mais fácil é dizer que ele espalha mentiras, ódio, ou prega contra a ordem democrática.”

Leia coluna na íntegra

Ninguém acredita mais em Judiciário guardião das leis, e STF virou VAR para lances polêmicos

Não era assim. Mas de uns anos para cá a escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal se transformou em um verdadeiro frisson nacional. O que antes eram discretos, porém ativos, lobbys de classe como, “dessa vez precisamos de um tributarista”, se transformaram em mais uma bandeira de motivação nacional, incluindo militantes aguerridos, opiniões apaixonadas e até mesmo os já onipresentes discursos de ódio sobre qualquer assunto que anime a coletividade. De pátria de chuteiras viramos a nação de toga, o que pode significar que estamos mais interessados nos rumos Brasil, ou sintoma de alguma doença institucional ainda não acuradamente diagnosticada.

Continua após a publicidade

Leia coluna na íntegra

Palácio do Planalto. em Brasília; colunas analisam as disputas de poder e debate político cultural Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO - 05/09/22

Lula e PT atuam por ‘reparação histórica’ de Dilma a partir de uma fake news; leia análise

Com o presidente Lula de maestro, o Partido dos Trabalhadores iniciou a campanha de “reparação histórica” de Dilma Rousseff pelo impeachment. A alegação parte de uma fake news de que o TRF-1 absolveu a ex-presidente pelas pedaladas fiscais, sendo que na verdade houve apenas o entendimento de que a ex-presidente já foi punida e não poderia ocorrer a dupla condenação. Mas a estratégia de Lula compensa politicamente, comprovam os últimos acontecimentos.

Leia coluna na íntegra

O Brasil precisa de tédio; política virou arena dos barulhentos e País anda de lado

Qual foi a última vez em que algum brasileiro foi dormir tranquilo com a quase certeza de que não acordaria com algum acontecimento surpreendente, espetacular ou inusitado, em geral por meio de memes ou links em seu telefone logo pela manhã? Há mais de década nos acostumamos a receber diariamente delações, denúncias, prisões, frases absurdas, apologias à tortura, agressões, chantagens congressuais ou bizarrices, num fluxo sem pausas e sem fim.

Continua após a publicidade

Leia coluna da íntegra

Apoiadores de Bolsonaro ignoram caso das joias e fecham com ex-presidente até morrer; leia análise

Todo crítico do bolsonarismo, em seus diferentes matizes, espera o momento alvissareiro em que a devoção de tantos ao indisciplinado, vulgar e carismático ex-capitão irá finalmente se dissipar e, se possível, desaparecer como uma nódoa desbotada da nossa história. Afinal, são tantas histórias mal contadas em sequência envolvendo Bolsonaro & Cia, que qualquer tipo de defesa se torna inverossímil. Escândalos que se não chegam aos bilhões de gestões anteriores, chamam atenção pelo avacalhado, mambembe, descuidado e cafona. Isso sem falar dos absurdos mortalmente temerários, como as posições contra a vacina e tudo mais.

Leia coluna na íntegra

Zema nem de Jair Bolsonaro obteve perdão; leia análise

Há um trecho da hoje já célebre entrevista em que o governador Romeu Zema concedeu ao Estadão, no qual chama a atenção um certo desprezo que o gestor-administrativo do Estado tem pela política como um todo. De que adianta vir com bons projetos, boas ideias, se os parlamentares querem é tomar café, visitar as cidades o tendo como companhia – se queixou em determinado momento.

Leia coluna da íntegra