Que a rotina dos trabalhadores de aplicativos é penosa, quase ninguém duvida. Vale a pena perguntar a cada um dos motoristas de Uber ou entregadores sobre suas vidas para ver como são horas e horas de trabalho pesado para garantir a sobrevivência diária. Em arroubos retóricos são até tratados como escravos modernos.

Se for o caso, melhor incluir quase todo o brasileiro nessa categoria. Pesquisa do IBGE divulgada em outubro de 2023, com dados de 2022, revelou que a média de rendimentos de um motorista de aplicativo era de R$ 2.645, levemente superior à renda dos ocupados brasileiros (R$ 2.513). Somos ainda um país pobre.

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a solenidade de assinatura de mensagem de envio ao Congresso Nacional do Projeto de Lei de Regulamentação do Trabalho por Aplicativos de Transportes de Pessoas, realizada na tarde desta segunda-feira 04 de março de 2024 no Palácio do Planalto em Brasília Foto: Wilton Junior

Além disso, os motoristas de aplicativos estão naquela faixa de renda, a partir de dois salários mínimos, em que o presidente Lula perde apoio e perde voto. Aquela parte da sociedade com renda a mais para ser beneficiária de programas como Bolsa Família, mas com recursos insuficientes para colocar um filho em uma universidade pública. São os mesmos que precisam pagar milícias para garantir a segurança, contam com poucas opções de lazer e querem ter seu próprio negócio. Em suma, não contam com o governo e não querem o governo.

Leia também Governo apresenta projeto com hora mínima, Previdência e sindicalização para motorista de app

PUBLICIDADE São, de certa maneira, invisíveis para o Estado. Nem lá nem cá. Costumam morar em locais periféricos onde as igrejas evangélicas estão cada vez mais fortes, com seus líderes carismáticos e valores de prosperidade. No Distrito Federal, durante as eleições, era até certa rotina receber um produto ou uma refeição via motocicletas com o adesivo de Jair Bolsonaro no compartimento de entregas. Em todo o Brasil são cerca de 1,5 milhões de plataformizados, de acordo com a nomenclatura do IBGE para a atividade. Além de toda a tradição de lutas no movimento trabalhista, talvez seja estratégico para o presidente Lula tentar atrair esse contingente da sociedade para si. É um eleitorado que se dispersa em direção a opções conservadoras e estava fora do radar de um grupo político de esquerda forjado em lutas sindicais que viam uma vinculação à CLT como um propósito de vida. Garantir direitos como previdência, carga máxima de trabalho, e remuneração mínima para esses autônomos pode ser uma tentativa de reagrupar essa base.

Publicidade

Em sua fala, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, praticamente lamentou a defasagem da CLT frente ao mercado de trabalho moderno. Lula, mais lúcido, tranquilizou os sindicalistas presentes lembrando que a classe trabalhadora costuma sobreviver aos avanços da técnica. Mesmo assim, celebrou a possibilidade de os motoristas de aplicativo se tornarem “a maior central sindical do Brasil”. Ou seja, vislumbra um ganho político ao regulamentar a profissão.

Porém, ao assistir na íntegra à cerimônia de segunda-feira em que foi apresentado o projeto de regulamentação de aplicativo de transporte, é possível perceber que um dos principais envolvidos nesse processo foi praticamente esquecido: o cliente.

Com o consumidor como mero figurante de cerimônia, o outro lado da moeda da discussão deveria ser a comodidade de milhões de pessoas que recebem suas encomendas em casa diariamente com o advento das novas tecnologias. Ou mesmo o usufruto de um transporte particular que antes era privilégio de poucos. Há cerca de duas décadas era inimaginável pensar que famílias de classe C e D, por exemplo, poderiam ter acesso a um automóvel particular com motorista para pequenos e médio deslocamentos por um valor compatível com seus orçamentos. Esse ganho fenomenal permitido por uma tecnologia sequer foi citado no evento do Palácio do Planalto.

Criada em 2009, na Califórnia, apenas no ano passado a Uber registrou lucro pela primeira vez. O prejuízo acumulado da empresa é de cerca de US$ 30 bilhões. As mudanças na legislação brasileira terão custos, sem dúvida. Provavelmente a empresa, em busca de lucro, irá repassar os novos gastos, mesmos que justos, para o cliente.

Esse último ponto também faltou mencionar no Palácio do Planalto: não importa o benefício oferecido pelo Estado é sempre o cliente que paga a conta - seja como pagador de imposto, seja como consumidor. Tomara que os novos valores não deixem os usuários mais desfavorecidos do sistema sem condições de utilizarem os serviços.