O que o PT quer é Dilma Rousseff no comando da economia

O que quer parte do Partido dos Trabalhadores (PT) hoje? Os ataques que alguns de seus líderes têm dirigido ao atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nem mais escondem a pretensão deles de reimplantar uma política econômica que deixou de funcionar há mais de 40 anos e que teve como resultados inflação, desemprego, recessão e um quase colapso da máquina pública.

O ministro da Fazenda Fernando Haddad, participa de reunião do Diretório da Executiva do PT, ao lado da presidente do partido dos trabalhadores, Gleisi Hoffmann Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Talvez o objetivo seja para provar que já foi um fracasso agora pode ser um grande sucesso no futuro, quem sabe? Nos anos 60 e 70, uma concepção unia ditadores de direita em diversos locais do mundo e economistas e pensadores de esquerda: para se desenvolver, um país necessitava de grandes obras públicas tocadas por um Estado indutor e, também, desenvolver sua indústria por meio da substituição de importações. Assim foi feito no Brasil. Militares começaram a tocar grandes obras como a Transamazônica, a ponte Rio Niterói, o programa nuclear, ferrovias, pontes por todo o País. O estouro nas contas públicas, previa o modelo, seria compensado por meio de crescimento econômico futuro. Era quase magia.

Pode-se dizer que a experiência deu certo por décadas. Remontava às ideias de John Maynard Keynes, economista que pode ser considerado como um dos responsáveis pela recuperação nos Estados Unidos após a grande depressão - por meio de uma fórmula que envolvia empreendimentos e déficit público. Mas não servia para tudo.

No final dos anos 70, a receita se esgotou. O gasto público expansivo gerou uma trajetória espetacular de inflação que no Brasil só foi controlada em meados dos anos 90 com o Plano Real. Para se ter uma ideia do tamanho do desastre, entre 1980, quando o atual índice oficial de inflação foi criado, e 1994, ano de implantação do Plano Real, o índice de inflação acumulado foi de 13.342.346.717.671%. 13 trilhões por cento.

Na prática, a inflação significava que a cada dia o dinheiro que as pessoas tinham valia menos. Para os mais carentes, sem acesso a bancos ou correção monetária, menos comida na mesa. Na Argentina até hoje não se conseguiu debelar a inflação de maneira definitiva e, como consequência do desespero, elegeram mais um radical antissistema pelo qual só no resta torcer que dê tudo certo. De alguma maneira coerente com sua trajetória, o Partido dos Trabalhadores se posicionou de maneira contrária ao Plano Real.

Já a substituição de importações, política que previa fortes subsídios do governo para fortalecer a indústria em um mercado fechado ao mundo, gerou uma desigualdade urbana inédita, com um grupo de pessoas protegidos por bons empregos e outros em péssimas condições de vida residindo em favelas nas periferias das grandes cidades.

“Os países que adotaram a ISI (política de substituição de importações) terminaram com economias “duais”: de um lado, indústrias modernas e de capital intensivo, trabalhadores qualificados e bem organizados; de outro, uma massa de agricultores e pobres urbanos excluídos da economia moderna, condenados a salários de subsistência e privados de proteção social recebida pelos trabalhadores de outros setores”, anotou o historiador da economia mundial, Jeffry A. Frieden, em seu livro Capitalismo Global.

Interessante notar que Frieden se considera um keynesiano, mas consciente dos abusos que foram cometidos em nome do célebre economista inglês. Mais interessante ainda perceber que os produtos gerados na economia fechada prevista por essa concepção não têm conseguido competir com os que foram concebidos em locais mais abertos ao mundo – porque a concorrência tende a aprimorar a mercadoria.

Curioso que os oito anos dos primeiros mandatos do presidente Lula, com bons resultados na área social, transcorreram sob os auspícios da austeridade fiscal, o “austericídio” nas palavras da própria presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hofmann. Foi a partir do governo Dilma Rousseff, a quem se atribui a expressão “gasto é vida”, que o país encerrou uma trajetória de crescimento e entrou numa crise da qual nunca mais se recuperou. Dilma, como se sabe, injetou mais de R$ 450 bilhões em créditos subsidiados na economia, o equivalente a 10% no PIB, e colheu uma recessão de 7% do PIB. Nem sempre o que funciona no passado funciona no presente.

O melodramático neste atual debate sobre déficit e modelo de crescimento que coloca o PT contra o próprio ministério da Fazenda é que talvez falte ideologia e sobra oportunismo. Não se trata de uma disputa entre concepções de Keynes ou Hayek, um ideólogo do livre mercado, para economia. Políticos não escondem que defendem políticas anticíclicas para que o governo evite cortes, invista mais em ações públicas, o que garantiria mais votos nas próximas eleições.

Sobre quem financiaria esse déficit, o aumento das taxas de juros consequente, isso seria problema das próximas gerações com as quais não nos preocupamos tanto. Nesse sentido, ao contrário do que escreveu Stephan Zweig, não seríamos o país do futuro, mas o país dos interesses imediatos. Mas o PT (parte dele) poderia deixar seus objetivos ainda mais claros exigindo Dilma Rousseff como nova comandante da economia. As consequências, já sabemos, já vimos, mas o que custa repetir um erro que quase custou a ruína do País em nome ou de ideologias vãs ou do curto-prazismo interessado?