Por que não nos arrependemos dos votos em Lula ou Bolsonaro

Assim como as luzes de Natal e os Papais Noéis de shopping center, no final de ano aparecem os balanços de como foi o governo de plantão encarregado de administrar o dinheiro da sociedade. Desde agora, pululam nos jornais e nas redes as avalições definitivas de como foi o primeiro ano do terceiro mandato do presidente Lula. Há desde as teses radicais de que temos um governo cúmplice da tal ditadura do Judiciário até àquelas que abraçam sem maiores críticas a versão de “que o Brasil voltou” e vivemos o melhor primeiro mandato desde a redemocratização.

Acabaram de sair os números do instituto Datafolha que mostram estabilização entre simpatizantes do PT e do Bolsonaro após um ano de governo. Com 40% da população se considerando petista ou simpática ao partido; 32% bolsonarista ou simpática ao bolsonarismo. Os neutros ou que não se simpatizam com ambas as forças políticas chegam a 26%. O índice dos que não se arrependem do voto em 2022 chega a 90%.

O que ocorre, na verdade, em uma sociedade com uma divisão cristalizada, é que se torna possível selecionar os dados mais convenientes para a escolha do veredicto sobre a gestão petista. A partir do que será destacado ou escondido, você irá embasar a sua opinião contra ou a favor.

Um otimista, um apaixonado pelo atual governo, ou mesmo um moderado conta com fatos bons para invocar. Os dados do emprego apresentaram o melhor índice desde dezembro de 2015. O PIB pode ficar em 3%, valor bem acima do previsto no início do ano. Aprovamos a reforma tributária após décadas de discussão e decepções. A aprovação do novo marco fiscal foi um avanço e há anúncio de contas equilibradas para o ano que vem, após uma década no vermelho. Inflação e juros também apresentam queda. O Ibovespa apresenta o maior índice de sua história.

Na área externa, o Brasil voltou a valorizar os fóruns internacionais buscando se integrar às maiores discussões do mundo, como na questão do aquecimento global, ou com fala nos conflitos mais graves, vide Rússia versus Ucrânia. Saiu de cena um ex-presidente negacionista, ultrajante, e na principal cadeira do Planalto contamos com um verdadeiro estadista. A democracia brasileira não sofre mais ameaças de um grupo golpista apeado do poder pelo voto.

Se sua posição é contrária ao governo, é um bolsonarista empedernido ou mesmo um moderado, pode citar a persistência do déficit primário acima de R$ 200 bilhões este ano. O governo também segue com sua sanha estatista e antimodernizante na economia, ao tentar alterar via canetada o marco do saneamento. Uma prova de que o descalabro voltou são os prejuízos apresentados pelas estatais e a tentativa de reaparelhar a Petrobrás — um indício de que um escândalo do porte do petrolão irá ocorrer novamente. O governo federal perdeu o controle para o Centrão e os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), seriam espécies de co-gestores do Brasil, sufocando demandas do Palácio do Planalto. O aceno aos identitários seria uma farsa e as mulheres perdem vagas na Esplanada. Nem no principal gabinete do Ministério da Economia se acredita em déficit zero em 2024.

O Judiciário, nessa visão pessimista, teria agido como um parceiro do atual governo para prejudicar os oposicionistas, seja por meio de prisões arbitrárias, mesmo de idosos inocentes, ou por ter declarado Jair Bolsonaro Inelegível de maneira injusta. A nomeação de Flávio Dino para a corte seria uma prova de que os ministros são apenas políticos togados a defender interesses próprios. O inquérito das fakes news segue para calar ou encarcerar quem ousa não baixar a cabeça para o evidente autoritarismo instalado. A tal volta internacional do Brasil foi para adular ditadores como o russo Vladimir Putin, da Rússia, ou o venezuelano Nicolas Maduro, sem falar das declarações ambíguas sobre os terroristas do Hamas.

Qual Brasil é o real? Ora, os dois ou nenhum. Vai depender de sua ideologia, suas preferências, suas simpatias e mesmo seus interesses imediatos. O País, como as coisas do mundo, não oferece explicações prontas. Os mecanismos de escolha levam em conta dar maior dimensão ao que nos interessa e minimizar o que não interessa. E não se trata apenas de avalizar a gestão de um presidente, mas falar de religião, guerras, aborto, história, drogas ou qualquer outro assunto que fracione a população.

O trivial, se a busca for por conhecimento e por honestidade, seria tentar se cercar do máximo de informações possíveis antes de oferecermos nossa sentença sobre as coisas. Mas talvez nem isso seja possível porque há informações demais, deturpações em demasias, e propaganda e contrapropaganda. Além disso, somos cegos para o porvir da história. O que hoje pode ser visto como algo positivo pode se virar contra o País – e vice-versa. Momentos de euforia econômica podem ser a preparação para o caos. Períodos de austeridade, como antessala do crescimento sustentável e inclusivo. E, mais importante, é quase uma impossibilidade julgar algo tão amplo como a gestão de um País contra as nossas preferências.

Estamos em um período de instantaneidade, de redes sociais, em que todo mundo virou especialista em qualquer coisa e no qual se exige velocidade em conclusões nas quais, se formos idôneos, não temos nenhuma segurança em oferecer. Mais fácil e compensador é ofertar certezas – que são quase sempre enganadoras. Dúvidas e perplexidades geram angústia e tristeza. E ninguém quer saber de agonia nas festas do final de ano. A autoajuda natalina diria que, no limite, pessoas que divergem podem estar certas em suas avaliações contrárias, se avaliamos as coisas de suas perspectivas intransferíveis. Logo, podem dar as mãos discordantes nos períodos de comemoração.