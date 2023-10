Bethânia na posse do STF é escolha de ‘elite’; quem está fora do poder foca em que ouve outra coisa

Foi bonita a festa da posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal. “Na vida devemos ser janelas e não espelhos e ter capacidade para olhar para os outros e não apenas para si mesmos”, discursou Luís Roberto Barroso, que também falou de independência entre poderes e equidade de gênero. Aliás, o auge do evento, foram as interpretações de Maria Bethânia do Hino Nacional brasileiro e de “Todo o Sentimento”, de Chico Buarque. A cerimônia se tornou uma pequena mostra de um Brasil que tanta gente gostaria que assim fosse - de uma democracia inclusiva, justa, onde os cidadãos podem desfrutar do nosso inegável tesouro cultural.

Mas quem é Bethânia e tantos outros deuses de nossa música que ainda tocam nas playlists e mesmos nas radiolas de vinis nostálgicos quando se comparam com o que o brasileiro em geral gosta? A alta tecnologia das plataformas de streaming permite uma aferição imediata do que a sociedade mais ouve, desfruta, em escolhas que muitas vezes são espontâneas, sem passar por indústrias culturais, decisões de departamento de marketing de gravadoras, ou emissoras de TV.

Barroso assume presidência do STF com discurso a favor de ‘autocontenção e diálogo’ Foto: Wilton Junior / Estadão

No dia 4 de outubro deste ano, a canção mais ouvida no Brasil é “Let’s Go 4″, dos djs Mc Kadu, MC Don Juan, Mc Davi, Traplaudo, Mc Gp, MC GH do 7, em que a letra diz o seguinte: “Tem mulher que não depende de homem, problema delas. Um brinde às que depende (sic)”. Essa obra recebe um selo de “E” das plataformas, o que significa que possui palavras ou expressões consideradas ofensivas ou inapropriadas para crianças, devido à violência, discriminação ou referência a conteúdos sexuais. O canal em que essa música está no Youtube conta com 39,6 milhões de inscritos. Vídeos de “Todo o sentimento” na interpretação de Bethânia na mesma plataforma não somam 1 milhão de ouvintes.

Para quem tiver curiosidade, seguem as outras músicas que estão nesta semana na preferência nacional. Em segundo lugar está “Canudinho”, por Gusttavo Lima e Ana Castela; Em terceiro, “Dentro da Hilux”, por Luan Pereira, MC Ryan SP e MC Daniel; em quarto, a também explícita “Faz um Vuk Vuk”, por MC Kevin e Dj Nk da Serra; e finalmente, em quinto, “Solteiro Forçado”, por Ana Castela. Nossos artistas mais consagrados dos cadernos de cultura e homenagens da corte maior não estão nessas listas que são decididas diretamente pelo ouvinte por meio de um clique em aplicativo de celular.

Da música para o cinema. Quem tem o costume de ler páginas e sites culturais brasileiros sabe que duas obras cinematográficas nacionais foram aclamadas nas últimas semanas. Uma delas, foi “Retratos Fantasmas”, película pernambucana indicada para tentar concorrer ao Oscar de melhor documentário, e “Elis & Tom, só tinha de ser com você”, considerado uma obra-prima sobre outra obra-prima, o encontro de nosso maior compositor, Tom Jobim, com a maior cantora, Elis Regina, em álbum de 1974.

Quem assistiu a esses documentários fora do circuito artes dos cinemas, num Shopping, por exemplo, pode ter visto as peças quase sozinho na sala. O Brasil corre em outra rotação. Em primeiro lugar como filme mais visto aqui nos últimos dias está “O Som da Liberdade”, o policial acolhido pela direita mundial como obra de arte, com direito até mesmo a discurso da senadora Damares Alves em uma sessão. Nas bilheterias, o filme é seguido por “Jogos Mortais X”, “A Freira 2″, “Resistência” e “Patrulha Canina: um filme Superpoderoso”.

Voltando à questão musical, o álbum “Clube da Esquina”, de Milton Nascimento e Lô Borges foi escolhido o melhor disco brasileiro de todos os tempos por especialistas de diferentes áreas ligadas à produção musical (jornalistas, youtubers, podcasters, músicos, produtores, etc). No Brasil real, os dois meninos da capa do disco de 1972, Tonho e Cacau, só souberam da existência da obra em 2012 e ainda processaram os autores por uso indevido das imagens. Tonho nunca tinha ouvido falar em Milton, achava que era um “ministro”. Essa distopia aconteceu em Nova Friburgo, a apenas 140 km do Rio de Janeiro, cidade que tenta sobreviver como capital cultural brasileira.

Um dos termos mais pejorativos na briga política é “elite”. Integrantes e simpatizantes do Partido dos Trabalhadores, com tantos anos de predominância no poder federal, ainda tentam emplacar o discurso de que combatem as elites. “Se dependesse da elite brasileira eu não estaria aqui, estou aqui por conta do povo pobre e trabalhador”, disse Lula, em junho deste ano, ao entregar residências populares. Já a direita mundial possui o mesmo discurso, mirando elites culturais, que para eles estão representados por professores, artistas, jornalistas e até mesmo entidades transnacionais como a ONU – conspirando contra o povo.

Mas independentemente dessa briga de quem afinal é a nossa elite, algo é certo. Os gostos e valores da parcela da sociedade que diz se interessar e se preocupar com o Brasil podem estar desconectados da maioria esmagadora da população.

Quem escuta Bethânia e tantos outros de nossos “grandes artistas da MPB”, queiram ou não, faz parte de uma elite, mesmo que rejeite o termo. Até aí, tudo bem: mas populistas têm sido hábeis em considerar essas pessoas inimigas ideológicas que decidem e legislam sobre um Brasil que não conhecem. Hoje quem está fora do poder federal mira nos votos de quem não escuta Maria Bethânia, de quem nunca ouviu falar dela.