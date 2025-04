Opinião | Trump quer implantar nos EUA o receituário econômico do PT e dos governos militares brasileiros

O principal grito de guerra da esquerda contra o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso era taxá-lo de “Neoliberal”. O termo era uma verdadeira ofensa para certa militância “progressista”. Tratava-se de um adjetivo que transformava seu alvo num entreguista que se subordinava ao chamado Consenso de Washington, termo cunhado pelo economista britânico John Williamson, que pregava sobretudo mais privatizações e mais livre comércio. “É preciso resistir à globalização”, bradavam.

Fora a tentativa de desqualificação pessoal, tão comum na vida política, o que os representantes da oposição a FHC defendiam era um mercado mais fechado, focado no consumidor interno, com altas tarifas para o produto estrangeiro, de maneira a proteger nossos parques industriais. Aliás, o mesmo tipo de política já foi implantado nos anos na ditadura implantada em 1964. O curioso é que o discurso e mesmo a prática do presidente americano Donald Trump vão na mesma direção do que defende historicamente o petismo. Que a gente saiba, o partido nunca anunciou publicamente ter mudado de opinião.

O discurso e mesmo a prática do presidente americano Donald Trump vão na mesma direção do que defende historicamente o petismo Foto: Mandel Ngan/AFP

Mas o fato é que as doutrinas do nacional-desenvolvimentismo, sempre apoiadas pelo petismo, que preveem intervenções estatais, gastos públicos para alavancar a economia, tarifas externas, estímulos a setores considerados estratégicos, têm feito a cabeça de nossos formuladores públicos. O pensamento une planejadores da ditadura, acadêmicos, simpatizantes da esquerda e industriais brasileiros. Fomos, até, inclusive, ironizados pelo The Wall Street Journal com a matéria “How would a protectionist U.S. work? see Brazil, where trade barriers prevail”. Ou seja, a prova de que o protecionismo de Trump não funciona é o caso brasileiro.

PUBLICIDADE Ocorreu que no Brasil, assim como na América Latina, a proteção à indústria não foi capaz de gerar alto índice de desenvolvimento e diminuir a desigualdade.

“A ISI (Industrialização por Substituição de Importações) teve um impacto desastroso na distribuição de renda e na pobreza. O governo subsidiava os investimentos e assim os industriais utilizavam muito capital e pouco trabalho. Os países que adotaram a ISI terminaram com economias ‘duais’: de um lado, indústrias modernas e de capital intensivo, trabalhadores qualificados e bem-organizados; de outro, uma massa de agricultores e pobres urbanos excluídos da economia moderna, condenados a salários de subsistência e privados de proteção social recebida pelos trabalhadores de outros setores”, afirmou o historiador da economia Jeffry A. Frieden, em seu livro sobre a história do capitalismo do século 20, “Capitalismo Global” (Frieden. 2008, p. 376).

Hoje, como resultado, temos produtos industriais caros, sem capacidade de competir com o restante do planeta. O Brasil é um dos países mais fechados do mundo se o critério for a economia global. Uma consequência de tanta “proteção” é que mesmo as populações mais pobres do País são obrigadas a comprar produtos mais caros devido às políticas para proteger nosso parque industrial – que não têm funcionado, aliás, pois nossas taxas de industrialização seguem decrescentes.

No Brasil, o capitalismo liberal sempre foi visto com gigantesca desconfiança, principalmente pelas classes mais cultas, nas universidades, entre os artistas e mesmo por aqueles que fazem da mais-valia sua fonte principal de renda. Nas palavras do ex-presidente FHC: “O Brasil não gosta do sistema capitalista. Os congressistas não gostam do capitalismo, os jornalistas não gostam do capitalismo, os universitários não gostam do capitalismo. E, no capitalismo, têm horror aos bancos, ao sistema financeiro e aos especuladores (...) Gostam do Estado, gostam da intervenção, do controle, do controle do câmbio, o que puder ser conservador é melhor do que ser liberal”, no livro A arte da política.

De fato, o Brasil vive um capitalismo mal-ajambrado, desconfiado, e até mesmo nostálgico de certo socialismo que nunca viveu. Tão presente nas bibliotecas das casas da classe média brasileira entre os anos 1970 e 1980, a obra As veias abertas da América Latina, de Eduardo Galeano, por exemplo, pregava o fechamento comercial das fronteiras, propondo no lugar tecnologias próprias criadas pelos locais, além de fortes restrições à importação e à exportação. A globalização e a integração ao mundo são vistas como inimigas em muitos setores da sociedade. A ironia é ter alguém como Trump como aliado ideológico. Não seria hora de pedirmos desculpas a FHC? Ou então admitir que sempre pensamos como Trump.