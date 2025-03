Opinião | Trump se posiciona à esquerda e recebe aplausos de petistas e bolsonaristas

Vivemos na política hoje uma certa conjunção dos astros em que grupos que se odeiam, a ponto de se agredirem nas ruas, passaram a pensar de maneira exatamente igual em assuntos controversos. O responsável por esse alinhamento paradoxal se chama Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, que mesmo tendo tatuado na testa o rótulo de “extrema direita” tem se posicionado com veemência, estridência e agressividade em temas econômicos e conflitos internacionais em concordância com certas linhas da esquerda histórica mundial.

PUBLICIDADE O caso mais evidente é o da Ucrânia, com o alinhamento entre Rússia e Estados Unidos para sufocar o país europeu. A humilhação ao presidente Volodmir Zelenski ocorrida do salão oval da Casa Branca recebeu aplausos de trumpistas, que seguem sempre seu líder, de bolsonaristas, que seguem o líder do líder. Teve deputado brasileiro que até se esqueceu que havia tirado foto ao lado do líder ucraniano, em missão de solidariedade, e passou a criticá-lo, esquecendo-se que o print é eterno. E os petistas? Bem, Lula na prática sempre se posicionou a favor do presidente russo Vladimir Putin, desde o início da beligerância. Dizer que o conflito não tinha exatamente nem agressor nem agredido e que ambos os países eram igualmente responsáveis soou como uma sonata de Prokofiev para os ocupantes do Kremlin. Mesmo recentemente, ao comentar o incidente no salão oval, o presidente brasileiro lamentou o ocorrido, mas não mudou sua posição. Trump, bolsonaristas, Lula, os petistas que o seguem estão no mesmo lado. Declararam querer a paz, mas a pacificação no caso deve ser traduzida pela submissão dos ucranianos ao interesse de Putin.

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Foto: Ben Curtis/AP

Outro caso tem a ver com a economia. Quem leu o livro “As veias abertas da américa latina”, do uruguaio Eduardo Galeano, uma bíblia da esquerda, sabe que ali há uma ode contra o liberalismo, contra o livre comércio, responsável por todas as mazelas de nosso continente. Pouco provável que Trump tenha lido a obra, mas com seu mercantilismo aberto, a dizer com felicidade, a todo momento, o termo “taxas”, o presidente americano segue, na prática, a cartilha da esquerda protecionista.

Taxar é o que o Brasil mais praticou nos últimos cem anos, em tese para proteger o produto e a indústria nacional, mesmo que seja para vender produtos mais caros à própria população. Nosso desenvolvimento se deu pelo caminho da substituição de importações, com o aplauso dos sindicatos, dos militares, da burguesia nacional – contra os famigerados liberais. O termo “neoliberal” era uma ofensa gravíssima no Brasil, gritada a plenos pulmões por petistas enraivecidos contra tucanos amedrontados e fugidios – sobretudo num período em que a bancada do PT e Bolsonaro votavam da mesma maneira em assuntos econômicos no Congresso.

Publicidade

Agora, com Trump querendo taxar a rodo pelo mundo, estão todos juntos. Que fique esquecido o fato de que a estratégia de taxar para proteger deu errado por aqui. Provocou mais inflação do que desenvolvimento, criou castas de privilegiados frente a massas de pobreza, mas isso o tempo talvez mostre por lá.

Aviso aos bolsonaristas. Apoiar Trump na questão das taxas é deixar a ver navios o ultraliberal Paulo Guedes, ex-ministro do Bolsonaro. Mas neste mundo em que se pensa pouco e, na verdade, se busca seguir o mais forte, o macho alfa da vez, contradizer um ex-ministro talvez não seja algo tão grave assim. A ordem unida agora é baixar a cabeça para Trump, que concorda com Putin, que está de acordo com Lula e talvez esteja junto com Bolsonaro nesses enroscos dramáticos.