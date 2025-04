Opinião | Vargas Llosa nunca abandonou o autoquestionamento sobre suas ideias

Gênios são pessoas complexas. Costumam viver várias vidas numa só. Muitas vezes incompatíveis entre si. As pessoas comuns também têm suas falhas e contradições, mas talvez não consigam, e mesmo nem tentem, entendê-las e articulá-las como os pensadores que ficam para a posteridade. Inquieto, produtivo e de uma criatividade avassaladora, Mario Vargas Llosa irá se enquadrar na categoria de eterno. O que vai permanecer é sua obra portentosa e complexa como uma catedral – ou como “O Catedral”, numa referência ao boteco, cenário de um de seus livros mais célebres, na verdade uma alegoria da América Latina e seus desencontros.

Vargas Llosa manteve o padrão de excelência em várias frentes. Na literatura em que ganhou o Nobel, no ensaio, no jornalismo, na crítica política e era um conferencista espirituoso (Já o vi na minha Belo Horizonte, décadas atrás). E sempre em movimento. Sempre no autoquestionamento. Com a consciência de que a certeza de hoje pode não ser a certeza de amanhã.

O escritor Mario Vargas Llosa em registro de 2009 Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

Nesse sentido, causou espanto, em muitos, sua conversão ao liberalismo. Essa mudança, que frustrou tantos, está magistralmente explicada em obras como "Peixe na Água", que conta a sua desventura como candidato derrotado à presidência do Peru no início da década de 90. Mas também, mais recentemente, em "O chamado da tribo", de 2018, em que rememora o impacto de certos pensadores liberais na sua vida, como Adam Smith, José Ortega y Gasset, Friedrich Hayek, Karl Popper ou Raymond Aron. Não é que ele se justifique. Ele passou a acreditar que a democracia liberal se tornou o caminho possível para a humanidade e o socialismo que sonhava, na verdade, era dogmático e perigoso. "As liberdades formais da suposta democracia burguesa não eram uma mera aparência por detrás da qual se ocultava a exploração dos pobres pelos ricos, mas a fronteira entre os direitos humanos, a liberdade de expressão, a diversidade política, e um sistema autoritário e repressivo onde, em nome da verdade única, representada pelo partido comunista, e seus hierarcas, se podia silenciar toda forma de crítica, impor slogans dogmáticos e sepultar os dissidentes em campos de concentração, e inclusive, fazê-los desaparecer", escreveu. (LLOSA. 2018. Pág. 17 – tradução minha).

Mas ao contrário até do que tem sido escrito por alguns detratores (e mesmo admiradores), a conversão ao liberalismo não foi sem críticas. Ao contrário. É possível ler, por exemplo, em uma obra mais tardia, “O sonho de Celta”, de 2010, que o liberalismo muitas vezes foi utilizado para justificar massacres e barbáries, como no Congo Belga. O mesmo tipo de crítica ao sistema que abraçou na fase tardia de sua vida está também em “A civilização do espetáculo”, como observou a coluna de Luiz Zanin Oricchio, aqui no Estadão.

Há alguns meses, Llosa anunciou que escreveria um último livro antes de se aposentar, sobre Jean-Paul Sartre, que seria sua mais forte influência. Faz sentido. A filosofia de Sartre, principalmente em O ser e o nada, nos coloca como pessoas obrigadas sempre a escolher, e em circunstâncias que não escolhemos. Porém, mesmo acuados, exercemos a liberdade. Esperamos que tenha conseguido concluir a obra, para nosso deleite.

Vargas Llosa exerceu essa liberdade sartreana de maneira sublime. Pelo talento literário, não serão suas posições políticas que ficarão, mas os textos, seja “A cidade e os cães”, “Conversa no Catedral”, “Tia Júlia e o escrevinhador”, “A festa do bode”, “Pantaleão e as visitadoras”, ou “A guerra do fim do mundo” – nesse último caso uma de suas várias incursões sobre o Brasil. São livros capazes de impactar e fazer transcender qualquer um que tenha apreço para leitura, não importa a ideologia.