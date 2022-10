Fábio, do PSD, é eleito governador de Sergipe; veja números

Publicidade

Fábio, do PSD, foi eleito neste domingo, 30, governador de Sergipe no segundo turno das eleições 2022. A vitória foi confirmada às 19h11. Com 100% das urnas apuradas, recebeu 623.851 votos, o que representa 51,7% dos votos válidos, e está matematicamente eleito.

Rogério Carvalho, do PT, obteve 582.940 votos, o que corresponde a 48,3% dos votos válidos. A diferença entre os candidatos do Sergipe foi de 40.911 votos.

Votação em SE: total, brancos, nulos e abstenções

Fábio (PSD): 623.851 (51,7%)

Rogério Carvalho (PT): 582.940 (48,3%)

Brancos: 47.242 (3,49%)

Nulos: 99.505 (7,35%)

Abstenção: 315.516 (18,9%)

No primeiro turno, realizado em 2 de outubro, o candidato do PT recebeu 338.796 votos (44,77%) e terminou à frente de Fábio (PSD), que alcançou 294.936 votos (38,91%). Os então candidatos superaram Delegado Alessandro (PSDB, 10,88%), Niully Campos (PSOL, 4,93%), Dr. Claudio Médico (DC, 0,35%), Prof. Aroldo Félix (0,14%, UP) e Elinos Sabino (PSTU, 0,07%).

Fábio, 45, foi eleito deputado estadual em 2014 e 2018. Em Aracaju, foi vereador e ocupou os cargos de secretário municipal de Esportes e de estado de Trabalho.