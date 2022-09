Faltam 20 dias para o 1º turno: veja o que vem por aí

No dia 2 de outubro, ocorre o primeiro turno das eleições de 2022. Faltando 20 dias para o pleito, mais de 156 milhões de eleitores brasileiros aptos a votar se preparam para a nona eleição geral do País após sua redemocratização.

Os líderes das pesquisas de intenção de voto à Presidência são Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB). Foto: Ueslei Marcelino/Reuters; Isac Nóbrega/PR, Adriano Machado/Reuters; Estadão Conteúdo

Confira as datas mais importantes do processo eleitoral nas próximas semanas:

12/09

Data limite para que o julgamento de todos os pedidos de registro de candidatura sejam realizados pelos tribunais eleitorais regionais.

É também quando se encerra o prazo para substituição de candidatos aos cargos majoritários – presidente da República, governador e senador – e proporcionais – deputado federal, estadual e distrital – para as eleições de 2022.

A substituição, no entanto, ainda pode ocorrer caso aconteça um imprevisto, como falecimento ou impugnação de candidatos. Nesse caso, o partido, a federação ou a coligação poderá realizar a troca até 10 dias após o acontecimento.

Na TV, o telejornal SP1 inicia suas sabatinas com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. O republicano Tarcísio de Freitas foi o entrevistado do dia. Já a CNN realiza sabatina com o ex-presidente Lula a partir das 20h. A entrevista com o petista foi adiada para o dia 12 a pedido do ex-presidente. Os outros candidatos à Presidência, com exceção de Jair Bolsonaro, já foram entrevistados pela emissora. A CNN convidou Bolsonaro para uma sabatina, que seria realizada no dia 13, mas o Presidente ainda não confirmou sua presença.

13/09

Debate entre os candidatos ao governo de São Paulo realizado pela TV Cultura, UOL e Folha de S. Paulo.

SP1 entrevista Rodrigo Garcia, do PSDB.

14/09

SP1 entrevista Fernando Haddad, do PT.

16/09

Sabatinas presidenciais Estadão/FAAP; série inicia na sexta-feira; Jair Bolsonaro é o convidado.

17/09

Debate entre os candidatos ao governo de São Paulo realizado pelo Estado de S. Paulo, CNN, SBT, revista Veja, portal Terra e rádio Nova Brasil FM.

24/09

Debate entre os candidatos à Presidência da República realizado pelo Estado de S. Paulo, CNN, SBT, revista Veja, portal Terra e rádio Nova Brasil FM.

27/09

Debate entre os candidatos ao governo de São Paulo realizado pela TV Globo.

29/09

Debate entre os candidatos à Presidência da República realizado pela TV Globo.

É também a data limite para divulgação da propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio e da promoção de comícios ou utilização de aparelhos de som fixos para fins eleitorais.

30/09

Último dia da veiculação paga de propaganda eleitoral na imprensa escrita e da reprodução de propaganda eleitoral de jornais impressos na internet.

01/10

Fim dos atos de campanha eleitoral no primeiro turno. É o último dia em que é permitido divulgar publicamente candidaturas políticas.

02/10

Primeiro turno das eleições. O TSE divulgou um simulador para quem quiser “treinar” o voto.

Com a unificação do horário de votação, os resultados serão divulgados a partir das 17h do horário oficial de Brasília.

As pesquisas eleitorais realizadas no dia do primeiro turno (chamadas de sondagens de “boca de urna”), só podem ser divulgadas após o fim da votação em todo o território nacional. Já pesquisas realizadas em datas anteriores podem ser divulgadas a qualquer momento.