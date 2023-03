Fazenda invadida pelo MST em Goiás será incluída na reforma agrária; sem-terra são retirados da área

A Superintendência de Patrimônio da União de Goiás, órgão vinculado ao Ministério da Economia, afirmou neste domingo, 26, que deu início às tratativas com o braço estadual do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) para incluir a antiga Fazenda São Lukas, em Hidrolândia (a 35 quilômetros da capital) nos programas de reforma agrária. A propriedade, que pertence à União, foi invadida pelo Movimento dos Sem Terra (MST) na madrugada do sábado, 25.

A fazenda foi desocupada ainda no começo da noite. Em nota, a Polícia Militar do Goiás afirma que seus agentes “dialogaram com os líderes do movimento e seus advogados” e que a saída dos sem-terra foi voluntária, “após conversas e negociações”.

Os sem-terra saíram da fazenda no final do sábado, 25, após negociação com a Polícia Militar Foto: Divulgação/MST

Os sem-terra contabilizam que 600 famílias invadiram a propriedade.

A antiga Fazenda São Lukas se tornou propriedade federal em 2019. De acordo com a SPU (Superintendência de Patrimônio da União), o imóvel tem 678.588 metros quadrados. A fazenda antes pertencia ao suíço Pietro Chiesa, condenado por organizar, junto de outras nove pessoas, um esquema de tráfico internacional de mulheres e meninas para prostituição.

O esquema, que foi descoberto pelas autoridades em 2002, usava a fazenda como rota. O imóvel foi arrestado para a União, junto com demais bens do patrimônio de Chiesa e de outros condenados. O caso foi julgado pela Justiça Federal do Goiás.

Ao Estadão, a SPU de Goiás também afirmou que possui um Acordo de Cooperação Técnica com o município de Hidrolândia para regularizar a propriedade da fazenda e planejar um novo destino para a propriedade.

Continua após a publicidade

‘Abril vermelho’

A invasão da Fazenda São Lukas em Goiás acende um alerta para proprietários rurais pela proximidade com o “Abril Vermelho”, período no qual o MST costuma praticar invasões mais significativas. No sul da Bahia, o movimento protagonizou a primeira invasão de grandes proporções sob o terceiro mandato de Lula (PT), ao tomar três fazendas que pertencem à empresa Suzano Papel e Celulose.

Os sem-terra afirmam que a invasão da fazenda de Hidrolândia teve como propósito fazer uma “denúncia contra à exploração sexual das mulheres e adolescentes” e fez parte da Jornada Nacional de Luta das Mulheres Sem Terra. A reportagem questionou sobre a possibilidade de novas invasões, mas MST e Polícia Militar silenciaram sobre o assunto.

O caso deste final de semana será acompanhado pela Polícia Civil goiana.