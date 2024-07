Federação PSDB Cidadania apoia pré-candidatura de Marcelo Queiroz contra Paes no Rio de Janeiro

A federação formada pelo Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB) e pelo Cidadania decidiu nesta segunda-feira, 22, apoiar o deputado federal Marcelo Queiroz (PP) como pré-candidato para o cargo de prefeito do Rio Janeiro nas eleições de 2024.

PUBLICIDADE O Cidadania era a favor da reeleição do atual gestor da cidade, Eduardo Paes (PSD), porém, o PSDB sugeriu a nova indicação. Após votação realizada em reunião virtual, a proposta do PSDB ganhou, pois a legenda possui maior peso no colegiado. A expectativa é que vereadora Teresa Bergher (PSDB) seja a indicada como vice. Para o presidente da federação e do PSDB, Marconi Perillo, a decisão foi democrática e harmoniosa. Na ocasião, ele agradeceu a todos presentes por terem apresentado as proposições de maneira respeitosa.

Queiroz foi oficializado como pré-candidato pelo PP em abril deste ano. À época, ele relatou que deseja seguir um caminho alternativo e focando nos temas municipais.

“O PP é um partido grande. Sou do partido há quase 20 anos e sempre defendi um protagonismo maior. Fui o deputado mais votado da capital e entendemos que temos chance de buscar uma vaga no segundo turno das eleições. Acreditamos numa estratégia mais municipalista, diferentemente das candidatura expostas, com foco ideológico. A ideia da minha candidatura é trazer uma discussão para o dia a dia do cidadão”, disse.

Deputado Marcelo Queiroz (PP-RJ), pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Cenário no Rio de Janeiro

Na última quinta-feira, Eduardo Paes lançou oficialmente a sua candidatura à reeleição do Rio de Janeiro e o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), foi confirmado como concorrente ao pleito nesta segunda. De acordo com o Datafolha, em pesquisa realizada no começo deste mês, eles são o primeiro e segundo colocados na corrida eleitoral na cidade, respectivamente.

Segundo o estudo, Paes lidera com 53% das intenções de voto, seguido por Ramagem, com 9%, que está empatado tecnicamente com Tarcísio Motta (PSOL), o qual possui a pontuação de 7%.

Queiroz aparece como um dos últimos colocados no pleito junto ao deputado estadual Rodrigo Amorim (União), cada um com 2% das intenções de voto. Antes deles há Juliete Pantoja (UP) e Cyro Garcia (PSTU), empatados com 3%.

A pesquisa ouviu 840 eleitores entre os dias 2 e 4 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.