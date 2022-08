Feed Estadão: ferramenta com cara de rede social conta a eleição de um jeito diferente

O Estadão estreia o Feed Estadão, ferramenta que vai oferecer ao leitor, em tempo real e por meio de uma experiência de redes sociais, o cotidiano da campanha eleitoral, que começa oficialmente nesta terça-feira, dia 16. A inovação foi desenvolvida integralmente por profissionais do Grupo Estado.

Trata-se de um agregador de conteúdos multimídia sobre a campanha eleitoral, que explora um novo formato no consumo da notícia no ambiente digital. Assim, os leitores e assinantes do Estadão poderão conferir os principais fatos da campanha por meio de vídeos curtos, fotos, áudios e também cards publicados a partir de posts de redes sociais de candidatos, influenciadores e demais personagens da campanha. A ferramenta pode ser acessada pelo link https://www.estadao.com.br/politica/eleicoes/feed-estadao/.

O Feed é o novo lançamento de uma série de iniciativas que o Estadão preparou para as eleições deste ano.

Visualmente, o Feed Estadão se parece com uma rede social, especialmente quando acessado pelo celular. O produto terá publicação diária e refletirá a temperatura do noticiário, podendo se transformar, dessa maneira, em uma referência para o acompanhamento da campanha. O Feed Estadão estreia na cobertura de eleições, mas poderá ser usado em outros grandes eventos.

Mais inovação no Estadão

O leitor já consegue acessar o Agregador de Pesquisas Eleitorais, que mostra a Média Estadão Dados e aponta o caminho da corrida eleitoral, e a ferramenta Geografia do Voto, um banco de dados com mais de 5 bilhões de votos que conta a história das eleições. Já está no ar, também, a iniciativa Agenda Estadão, que propõe perguntas e soluções para os principais entraves ao crescimento do País. O leitor também pode acessar o Monitor de Redes Sociais, que pretende ser um termômetro do desempenho dos candidatos nas redes sociais.

Já o blog Timeline é um espaço voltado à discussão das pautas e dos “trendings topics” que agitam as mídias sociais.

O leitor também pode conferir o podcast Eleição na Mesa, um conteúdo semanal com análises e notícias sobre o cenário eleitoral. Colunistas do Estadão e da Rádio Eldorado, além de convidados, debatem bastidores e os principais acontecimentos das disputas pelo País. O podcast é transmitido em vídeo pelos perfis do Estadão nas redes sociais. As análises são comandadas pelos colunistas Eliane Cantanhêde e Felipe Moura Brasil. Completam a mesa as jornalistas Beatriz Bulla e Adriana Ferraz.