Felipe D’Avila e Fernando Gabeira comentam repercussão dos atos criminosos de Brasília

O cientista político e ex-candidato à Presidência Felipe D’Avila (Novo) e o jornalista Fernando Gabeira participaram, nesta quinta-feira, 12, de live promovida pelo Estadão sobre os atos antidemocráticos ocorridos em Brasília no último domingo. A conversa foi mediada pelo jornalista Eduardo Kattah. Ambos os convidados repudiaram o radicalismo e defenderam responsabilização dos culpados pela invasão às sedes dos três Poderes.

Comentando o desenrolar do caso, D’Avila afirmou que as decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), alimentam o clima de tensão e radicalismo no País. O magistrado tornou-se um dos alvos principais dos apoiadores de Jair Bolsonaro por ser o relator na Corte de inquéritos que recaem sobre o ex-presidente ou seus aliados. D’Avila chamou de “criminosos” os episódios de vandalismo em Brasília e defendeu punição exemplar para os envolvidos, mas avaliou que a investigação do caso deve ser “serena”, sem intempestividades.

“A meu ver, as posições que vêm sendo adotadas por Moraes têm um grau de impulsividade que não coaduna com o papel da Suprema Corte. Gosto mais do estilo de atuação da presidente Rosa Weber, uma pessoa sempre ponderada que nunca se manifesta a não ser nos autos”, afirmou, em entrevista ao Estadão hoje. Também participou da conversa, transmitida ao vivo nos canais do Estadão, o escritor e jornalista Fernando Gabeira.

Após a invasão das sedes dos três Poderes no último domingo, 8, Moraes determinou a apreensão de veículos que levaram os extremistas à capital federal, o afastamento do ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB), a prisão por omissão do ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres, a desmobilização de acampamentos bolsonaristas pelo País, a proibição de obstrução de vias públicas e a prisão dos invasores.

“A atuação do ministro Alexandre de Moraes acaba criando mais tensão entre as instituições e alimentando esse radicalismo, essa polarização que o Brasil precisa, de alguma forma, evitar que continue contaminando o entendimento político”, acrescentou.

Felipe D’Ávila e Fernando Gabeira em live do Estadão nesta quinta-feira, 12; a conversa foi mediada pelo jornalista Eduardo Kattah.

O ex-candidato afirmou que a reação da sociedade à invasão das sedes das instituições, majoritariamente negativa, prova que a população defende e honra a democracia, priorizando a cidadania em vez de questões partidárias. Contudo, ele avalia que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda deve ao País atos para mostrar que superou a eleição e está disposto a dialogar com atores políticos da oposição.

Ele citou a pressão de uma ala petista para derrubar o ministro da Defesa, José Múcio, por não ter reagido de forma enérgica contra as Forças Armadas por possíveis falhas na segurança da Praça dos Três Poderes.

“Precisa o governo parar de querer sabotar aqueles que não reagem de acordo com a cartilha petista. Não é assim que nós vamos pacificar o País”, afirmou.

O jornalista Fernando Gabeira lamentou o radicalismo que levou à destruição das sedes das instituições em Brasília e afirmou que a sensação da maioria dos brasileiros é de tristeza pelo episódio. Ele relacionou a violência observada na capital federal ao negacionismo, que, segundo ele, é marca da extrema-direita mundial. “Há negacionismo sobre as mudanças climáticas, a pandemia, a eficácia das vacinas contra a covid e, agora, do resultado das eleições”, disse.

O jornalista avaliou que a resposta institucional aos atos de vandalismo foi boa. “Agora, vamos ver como isso vai repercutir, se esse grupo amadurece e passa a tentar um caminho mais institucional ou se ele continua no desespero”.

Jair Bolsonaro

Questionado sobre a responsabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro no aumento da tensão institucional no País, D’Avila afirmou que o momento não é de “caçar culpados”, mas de uma investigação profunda que contribua para a pacificação política. O cientista político disse ser necessário cuidado na responsabilização de agentes públicos, citando o afastamento do ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).

“Precisamos ter muito cuidado ao cercear a liberdade das pessoas, dos mandatários, principalmente após as eleições, em que a população escolheu quem ela quer que governe. As investigações têm de continuar a fundo, não somente com uma visão de caçar culpados”, afirmou.