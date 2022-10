Felipe d’Avila vota em São Paulo e afirma que manterá neutralidade no segundo turno

O candidato Felipe d’Avila (Novo) votou neste domingo, 2, no Colégio Mater Dei, no bairro Jardim Paulista, em São Paulo. D’Avila estava acompanhado pelo candidato a governador de São Paulo, Vinicius Poit (Novo). O presidenciável afirmou que o Novo deve optar por posição neutra no segundo turno.

“Como já venho dizendo, eu não vou apoiar nenhum dos dois populistas. Toda a (nossa) campanha é para dar uma alternativa ao brasileiro que não seja populista. O populismo vai continuar, infelizmente, erodindo a democracia e a liberdade brasileira”, afirmou o candidato do Novo a jornalistas no local de votação.

Felipe d’Avila também criticou os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). “Os dois que lideram as pesquisas não têm nenhuma proposta para o Brasil”, afirmou. “(Houve) uma discussão vazia entre nós e eles e isso empobrece a qualidade da discussão”, completou.

O candidato Felipe d'Avila (Novo) votou em escola no Jardim Paulista, em São Paulo, na manhã deste domingo, 2 Foto: Duda Portella

O candidato disse esperar que o Novo cresça o número de deputados federais e estaduais eleitos no Brasil, porque o “Legislativo é a grande trincheira da democracia e da liberdade”. Ele também avalia que a campanha foi pobre na discussão de propostas e que vai votar nulo no segundo turno.

