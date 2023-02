A ideologia da conveniência

Os especialistas em dar legitimidade pretensamente técnica ou intelectual a interesses políticos geralmente conquistam, pela adequação a eles, os afagos, cargos e microfones que jamais conquistariam pela capacidade técnica ou intelectual, cujo exercício requer não só compromisso com a verdade, mas fibra moral para lidar com as reações hostis dos poderosos a ela.

Mesmo ideias oriundas de reflexões genuínas e debates autênticos podem ser adaptadas ou desvirtuadas para atender a demandas de outra natureza, escondidas sob o manto da teoria acadêmica.

O presidente Lula na cerimônia de posse da diretoria do BNDES realizada na segunda-feira, 6. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

O “garantismo”, com frequência, atende e encobre o desejo de impunidade de autores de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e peculato; o “desenvolvimentismo” faz o mesmo com a avidez de governantes e parlamentares por torrar dinheiro do povo sem cortar privilégios; o “multilateralismo” e a “multipolaridade” servem de muleta à aliança com potências autocráticas; e “a autodeterminação dos povos” virou desculpa para jamais criticar ditaduras amigas.

Assim como o discurso de “criminalização da política” rende cargos de PGR e PGJ, nos quais se agrada à classe com a extinção de força-tarefa ou grupo anticorrupção, não falta agora, em meio aos ataques de Lula a Roberto Campos Neto, quem acene ao PT com a defesa do “controle social do Banco Central” e de uma política monetária que incorpore a “democracia”, sem ficar “refém do mercado especulativo” com alta de juros.

É a variação econômica da velha defesa petista de “controle social” e “democratização” da mídia, usada para pressionar empresários da comunicação por coberturas favoráveis e legitimar repasses de verbas federais à “mídia independente” (dos fatos) e “alternativa” (à realidade) – batizada por José Serra, em 2010, como rede de “blogs sujos” que faz “patrulhamentos e perseguições sistemáticas” a jornalistas.

Lula sempre pescou no mercado dos gurus de esquerda as ideias mais convenientes à sua ambição de controlar (ou intimidar) instituições e demais meios de ação e influência, dissimuladamente, bem como de culpar os outros por eventuais crises. É mais fácil, por exemplo, que segurar a inflação com responsabilidade fiscal, ajuste e reformas.

Embora os salários ainda sejam menos atraentes que os R$ 290 mil que Dilma Rousseff poderá ganhar no banco dos BRICS ou o mínimo de R$ 80 mil que Aloizio Mercadante fatura no BNDES, a disputa por diretorias do BC no governo Lula está tão acirrada quanto por vagas no STF. Há sempre uma ideologia velha para um populista cansado.