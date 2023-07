O verdadeiro massacre da cultura

“A luta do homem contra o poder é a luta da memória contra o esquecimento.”

A frase é dita por Mirek, em 1971, três anos após a ocupação soviética da Tchecoslováquia, para explicar aos amigos por que guarda seus “escritos comprometedores”, contidos em diário, correspondências e minutas de reuniões.

Os amigos apontam a imprudência de Mirek, que se convence, ao menos, de levar o material para “lugar seguro”, porque a Constituição “garante a liberdade de palavra, mas as leis punem tudo que pode ser qualificado de atentado à segurança do Estado”. E “nunca se sabe quando o Estado vai começar a gritar que essa palavra ou aquela atentam contra a sua segurança”.

A situação é narrada em O livro do riso e do esquecimento, de 1978, primeiro romance escrito na França pelo tcheco Milan Kundera, exilado no país a partir de 1975 após perder o cargo de professor em sua terra natal. No ano seguinte à publicação da obra, na qual Gustav Husak é criticado como o “presidente do esquecimento”, instalado pelos russos no poder, o escritor perdeu também a cidadania tcheca, devolvida somente quatro décadas depois, em 2019.

“Se Franz Kafka é o profeta de um mundo sem memória, Gustav Husak é o seu construtor”, diz um trecho sobre o “massacre da cultura e dos intelectuais” e a perseguição de adversários políticos como um método de reescrever a história. “Acho muito significativo, sob esse ponto de vista, que Husak tenha mandado expulsar das universidades e dos institutos científicos 145 historiadores tchecos. (...) Em 1971, um desses historiadores, Milan Hübl (...) estava no meu apartamento” e disse:

“Para liquidar os povos, começa-se por lhes tirar a memória. Destroem-se seus livros, sua cultura, sua história. E uma outra pessoa lhes escreve outros livros, lhes dá uma outra cultura e lhes inventa uma outra História. Em seguida, o povo começa lentamente a esquecer o que é e o que era. O mundo à sua volta o esquece ainda mais depressa.”

No Brasil, onde o esquecimento é quase natural, e na atualidade, quando bolhas virtuais dividem o povo em fantasias políticas, nem é preciso tanto. Basta cooptar emissoras de TV e rádio, afastar jornalistas que lutam pela memória, cassar mandato de quem investigou ou condenou autoridades, anular processos e remover críticas a projetos de maior controle.

O legado de Kundera, que morreu em 11 de julho de 2023, serve de alerta contra o massacre da cultura pelo poder, mesmo quando ele se diz democrático.

Eu, Felipe, seguirei guardando meus escritos comprometedores.