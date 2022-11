Feriado de Finados tem rodovias bloqueadas por bolsonaristas no interior de SP

Publicidade

SOROCABA – Neste feriado de Finados, quando há previsão de que mais de 500 mil veículos deixem a capital em direção ao interior e litoral, dezenas de rodovias continuam bloqueadas por manifestantes bolsonaristas contra o resultado das eleições presidenciais. Mesmo com algumas faixas liberadas para os carros, os protestos causam congestionamentos nas principais estradas. Dois dias após o pleito, o presidente Jair Bolsonaro condenou protestos que interfiram no “direito de ir e vir”, mas a declaração não desmobilizou totalmente as manifestações de seus apoiadores.

Na região de Sorocaba, a manifestação no km 101 da Raposo Tavares causa congestionamento de um quilômetro em cada sentido. Os bolsonaristas liberaram apenas uma faixa de cada lado, insuficiente para escoar o tráfego. Na Rodovia Senador José Ermírio de Moraes (Castelinho), a pista que liga a cidade à Rodovia Castelo Branco está bloqueada.

Protesto na Rodovia Castelo Branco, em São Paulo. Foto: Caio Guatelli/AFP

Na região de Campinas, os aliados de Bolsonaro mantêm bloqueada a rodovia de acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos, mas os carros passam pelo acostamento. A Rodovia Santos Dumont tem bloqueio no km 47, em Indaiatuba. Na Anhanguera, há interdição no km 120, em Americana, com uma faixa liberada no sentido do interior. A Rodovia dos Bandeirantes está bloqueada no km 107, em Hortolândia, assim como a D. Pedro I no km 74, sentido de Jacareí.

Em outras regiões do interior, há bloqueios na Rodovia Marechal Rondon, em Botucatu, São Manuel, Lençóis Paulista, Agudos, Bauru e Lins. Além de Sorocaba, a Raposo Tavares registra manifestações com bloqueios total ou parcial em Itapetininga, Ourinhos, Assis, Palmital, Presidente Bernardes e Presidente Epitácio, na divisa de São Paulo com Mato Grosso do sul.

Churrasco e continência

Imagens que circulam na internet mostram manifestantes bolsonaristas fazendo um churrasco no acostamento da Rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba, durante a noite de terça-feira, 2, à frente de um grupo de policiais militares, que observam sem intervir.

É possível ver espetos sobre o braseiro e ouvir os comentários, como “olha como está aqui, o policial tudo lá atrás, os caras ‘falou’ que não ‘vai’ nem se intrometer. O Manga (Rodrigo Manga, do Republicanos, prefeito de Sorocaba, aliado de Bolsonaro) veio aqui e falou pra nem intervir. Tá suave”, diz. O prefeito alegou ter ido ao local, na terça-feira, 1, para se assegurar de que o direito de ir e vir estava sendo respeitado. Imagens mostram o prefeito confraternizando com os manifestantes.

Em Franca, durante um bloqueio na Rodovia Cândido Portinari, na noite de terça-feira, 1, um vídeo que circula em redes sociais mostrou quatro policiais rodoviários estaduais batendo continência para manifestantes bolsonaristas. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que está apurando. O caso da continência será apurado também pela Corregedoria da Polícia Militar, que já identificou os policiais militares que aparecem no vídeo.

Bloqueios caem para 156 nas rodovias federais

O número de bloqueios e interdições de vias federais por bolsonaristas caiu para 156, segundo boletim divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) às 10h27 desta quarta-feira, 2. A força policial informou ter desfeito 601 manifestações, além de 1.992 autuações referentes à obstrução das rodovias.

O feriado de 2 de novembro começou com ao menos 167 pontos de bloqueio. Ocorrências seguem no Acre, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.