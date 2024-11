Collor vai ser preso? Entenda decisão do STF que mantém pena do ex-presidente

O ex-presidente, no entanto, ainda não foi preso. Isso porque o processo ainda não transitou em julgado, ou seja, é possível que a defesa entre com outros recursos. Quando as possibilidades se esgotarem, pelo rito ordinário, o mandado de prisão será expedido e Collor deve ser preso.

Ainda cabe ao ex-presidente apresentar novos embargos de declaração, que serve para esclarecer ou questionar detalhes da decisão, como eventuais omissões ou contradições no acórdão.