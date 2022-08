Conheça as propostas de Fernando Haddad, candidato do PT ao governo de SP

O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, se compromete, no plano de governo apresentado à Justiça Eleitoral, a combater as desigualdades que, segundo ele, foram agravadas pelo quadro de carências sociais e de destruição do mercado de trabalho.

Haddad durante sabatina realizada pelo Estadão e Faap em 19 de agosto. Foto: Werther Santana/Estadão

O ex-prefeito afirma que, se eleito, trabalhará para, desde o primeiro dia de governo, retomar políticas que gerem emprego e renda tanto em caráter emergencial como estrutural. Acompanhe as principais medidas citadas no documento e também outras anunciadas em entrevistas e sabatinas concedidas ao longo da campanha:

Propostas de Fernando Haddad para Emprego e Renda

- Criar empregos para os quase 3 milhões de desempregados que vivem em São Paulo por meio de investimentos públicos e também Parcerias Público-Privadas (PPPs)

- Investir na inovação, na ciência, na tecnologia e na reindustrialização em novas bases, em setores associados à transição para uma economia digital e ecologicamente sustentável

- Resgatar o papel do Banco do Povo e fortalecer a Desenvolve SP para ampliar as concessões de crédito, em especial para as micro e pequenas empresas

- Fomentar a criação, ampliação e desenvolvimento de startups e empresas inovadoras em articulação com os parques tecnológicos existentes e estímulo à criação de novos

- Fortalecer o setor agrícola, nas frentes da agricultura familiar, agricultura tradicional e agronegócio sustentável

Propostas de Fernando Haddad para Educação

- Promover uma educação que combata as desigualdades de classe, raça, gênero e orientação sexual e que seja acessível e inclusiva para pessoas com deficiência

- Garantir o direito a uma educação de qualidade e o acesso e a permanência de todos na escola – dos bebês aos adultos e idosos

- Reforçar a aprendizagem dos estudantes, apoiar os municípios na garantia de uma rede de creches de qualidade e em horário integral e enfrentar a evasão escolar

- Priorizar investimentos no Ensino Médio, buscando elevar a qualidade, ampliar o acesso e aumentar e ampliar a articulação do ensino médio com o ensino técnico e profissional

- Investir na infraestrutura das escolas, garantindo acesso a equipamentos adequados de educação, promovendo a inclusão digital, a acessibilidade e um espaço acolhedor e seguro

- Dar continuidade, fortalecer e aprofundar a política de inclusão dos jovens negros, indígenas e de escolas públicas nas universidades estaduais

- Investir na pesquisa, na internacionalização e na extensão universitária, como um potente instrumento de apoio e suporte à gestão pública e ao desenvolvimento

Propostas de Fernando Haddad para Segurança Pública

- Criar um plano de metas, pactuado com os trabalhadores da segurança pública, das polícias civis, militares e técnico-científica, associado à valorização profissional

- Priorizar a diminuição da letalidade policial, que atinge sistematicamente a juventude negra das periferias, com a criação de novos protocolos operacionais

- Fortalecer a Ouvidoria das Polícias do Estado de São Paulo, importante órgão de controle social da atividade policial

- Ampliar a colocação de câmeras nos uniformes (fardas), que contribui para diminuir a letalidade policial e preservar a vida, em especial, da juventude negra

- Enfrentar o Crime Organizado, em especial o tráfico de drogas, por meio de uma parceria entre as polícias estaduais, o Ministério Público e a Receita Federal

- Implementar uma nova política de drogas, intersetorial, com base em experiências exitosas de políticas públicas, como foi o caso do programa De Braços Abertos

- Dar prioridade a ações que promovam e defendam a vida das mulheres, vítimas de violência doméstica, feminicídios e violência sexual com investimento em vários canais

- Promover uma reforma gradativa do sistema prisional e ampliar os centros de ressocialização e separação de presos condenados por crimes de menor potencial

Propostas de Fernando Haddad para Saúde

- Fortalecer e reorganizar a coordenação estadual do sistema de saúde, com prioridade a atenção integral, ações de promoção, prevenção, atenção, reabilitação e vigilância em saúde

- Preparar o Estado para o risco cada vez mais frequente de novas epidemias por meio de investimentos articulados no sistema de saúde, na ciência e na tecnologia

- Investir na atenção especializada, integrando os ambulatórios de especialidades, hospitais públicos, filantrópicos e universitários, e qualificando a regulação pública do sistema

- Modernizar o sistema de saúde, incorporar e fortalecer medidas de atendimento e gestão que agilizem o serviço e aumentem sua capilaridade e eficiência

- Usar a tele saúde como estratégia de fortalecimento da gestão e atenção integral no SUS, visando expandir as ações preventivas, aumentar a resolutividade e reduzir as filas

- Democratizar e universalizar o acesso à saúde, com foco no combate às desigualdades de raça. Para isso, investir em políticas de saúde para a população preta por todo o território

- Fortalecer ainda as estratégias ligadas à saúde integral da população LGBT+, em especial a atenção aos ambulatórios de saúde integral para travestis e transexuais

- Reforçar, junto com as prefeituras, a atenção integral à saúde do idoso, favorecendo o acesso a consultas, exames, procedimentos e medicamentos

Propostas de Fernando Haddad para a área Social

- Priorizar o combate à fome com urgência, resgatando a dignidade, saúde e segurança alimentar

- Articular políticas de geração de renda e aproveitamento do poder de compra do setor público, com o Sistema Único de Assistência Social (Suas) e programas de alimentação

- Criar políticas para manter famílias no campo, investindo na educação técnica voltada à melhoria da produção e à administração das pequenas propriedades

- Institucionalizar o Suas paulista, com comando unificado e coordenação regionalizada da política de assistência social e valorização dos profissionais da área

- Ampliar e qualificar os programas estaduais de transferência de renda, de forma complementar aos benefícios federais

Propostas de Fernando Haddad para Habitação

- Ampliar o investimento público do Estado em habitação, assim como fortalecer e ampliar as parcerias com o governo federal e com os governos municipais

- Construir soluções integradas entre moradia e saneamento para atender as regiões com maiores gargalos, que se localizam em regiões de ocupações irregulares

- Trabalhar para universalizar o saneamento e fortalecer o papel do Estado no provimento dos serviços, além de ampliar os investimentos na Sabesp, reforçando seu caráter público

Propostas de Fernando Haddad para Transporte e Mobilidade

- Investir na infraestrutura de transporte, prioritariamente em projetos de baixo carbono, nas estruturas metropolitanas de metrôs, trens, expandindo o transporte sobre trilhos

- Trabalhar pelo desenvolvimento dos portos paulistas ao promover a atração de novos negócios, o aumento do volume operado, a ampliação da eficiência e a redução dos custos

- Criar o Bilhete Único Metropolitano, de forma gradual, e começando pelas cidades com populações mais vulneráveis da Grande São Paulo

- Congelar o IPVA pelos próximos quatro anos em São Paulo

Propostas de Fernando Haddad para Cultura e Esporte

- Apoiar o esporte estimulando a geração de emprego, renda e oportunidades para a população de todos os territórios do Estado, em especial para a juventude

- Fazer com que os investimentos em cultura cheguem a todo território paulista, contribuindo para o desenvolvimento local e também ao fomento da cultura popular

- Promover uma política cultural transformadora, com participação social, visando assegurar os direitos culturais e proporcionando geração de renda aos trabalhadores da cultura

Propostas de Fernando Haddad para Sustentabilidade

- Investir na infraestrutura turística e estimular o turismo como fonte de geração de emprego e renda, promovendo desenvolvimento local e preservação ambiental

- Apoiar, aprofundar e expandir experiências muito exitosas de produção de energia limpa, por exemplo, de fazendas de geração de energia solar e uso da biomassa

- Fortalecer o plano de adaptação e resiliência climática, contemplando também o gerenciamento dos reservatórios de água e da política habitacional

- Fortalecer a defesa civil para atuação nas áreas de risco, melhorando a eficiência da resposta e reduzindo danos de desastres