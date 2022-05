O pré-candidato do PT ao governo de São Paulo e ex-prefeito da capital, Fernando Haddad, precisou ser atendido no Hospital Oswaldo Cruz, no bairro da Bela Vista, em São Paulo, após se sentir indisposto na madrugada desta terça-feira, 10.

Segundo a assessoria de imprensa do petista, foi constatado um transtorno renal. Haddad foi medicado e permanece em atendimento, mas não passará por cirurgia. “Medicado, foi recomendado pelos médicos que ele se mantenha em repouso pelos próximos dias”, escreveu a assessoria.

Fernando Haddad em evento de encerramento da Conferência Eleitoral do PSOL. O ex-prefeito precisou ser atendido após dores renais nesta terça-feira, 10. Foto: Marcelo Chello/Estadão





Todos os eventos da pré-campanha de Haddad programados até domingo, 15, foram suspensos.