FHC faz 92 anos e recebe parabéns de Lula por telefone; Tebet diz que ex-presidente é ‘inspiração’

BRASÍLIA — O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) completou 92 anos neste domingo, 18, e recebeu os parabéns do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por meio de uma ligação telefônica no início da tarde, segundo a assessoria do petista.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, e outras figuras da política nacional também congratularam o tucano. “Fernando Henrique Cardoso é uma inspiração para todos nós. Liderou reformas fundamentais, fortaleceu o SUS, introduziu as políticas de transferência de renda, fez o plano Real. É um exemplo para o Brasil”, escreveu Tebet no Twitter.

O ex-presidente apoiou Lula na eleição de 2022 no segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL). “Neste segundo turno voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva”, escreveu FHC no Twitter três dias depois do resultado da primeira ronda.

Lula disse ter ficado “feliz” com o apoio. Eles se encontraram ainda durante o pleito.

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, candidato à Presidência pelo PSDB em 2006 e 2018, não publicou homenagem a FHC nas redes sociais. Alckmin saiu do PSDB em 2021 e se filiou ao PSB. Os perfis oficiais de Lula também não fizeram menções ao aniversário do ex-presidente.

O PSDB também congratulou o ex-presidente. “Parabéns, Fernando Henrique Cardoso, por construir um Brasil mais eficiente, desenvolvido e justo para todos nós”, escreveu o partido no Twitter.

O ex-governador de São Paulo João Doria parabenizou lembrando dos valores políticos de FHC e do plano Real. “Hoje, o presidente FHC completa 92 anos. Brilhante em sua trajetória na defesa da democracia, da igualdade, da diversidade e da inclusão. FHC é o pai do Plano Real. Que resgatou a economia e a imagem do Brasil. Parabéns presidente. Todo meu respeito e admiração por você”, escreveu Doria.

FHC foi o único nome do PSDB que chegou à Presidência da República, quando venceu a disputa contra Lula em 1994 e em 1998. Desde então, a sigla foi apenas até o segundo turno em 2002, 2006, 2010 e 2014, quando foi derrotado pelo PT de Lula e Dilma Rousseff.

Correção. A primeira versão deste texto informava que Lula não havia parabenizado FHC, com base nas publicações feitas pelo presidente neste domingo. A matéria foi atualizada com a informação da assessoria do presidente.