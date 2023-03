Filho de Bolsonaro vai ganhar R$ 9,5 mil em cargo de auxiliar no Senado Federal

O influenciador digital Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e conhecido como o “04″ da família, irá ocupar o cargo de auxiliar administrativo pleno com salário mensal de R$ 9,5 mil bruto, sem os descontos, no Gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC), no Senado Federal. A informação foi publicada no boletim administrativo desta quarta-feira, 8, e confirmada pelo Estadão.

Jair Renan irá trabalhar sob a chefia do ex-secretário da Pesca do governo Bolsonaro, nomeado para o cargo antes de Bolsonaro assumir a presidência da República. Foto: Gabriela Biló/Estadão

Segundo consta no quadro de remunerações do Senado, o influenciador irá receber o montante líquido de R$ 7,6 mil, já com os descontos. Jair Renan irá trabalhar sob a chefia do ex-secretário da Pesca do governo Bolsonaro, nomeado para o cargo antes de Bolsonaro assumir a presidência da República.

Em abril de 2021, o Ministério Público Federal (MPF) abriu inquérito para investigar o influenciador por supostos crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Segundo acusação da oposição, a denúncia envolvia uma empresa de mineração. No entanto, o caso foi arquivado pela Polícia Federal (PF) pois não foi encontrada atuação de Renan no caso.