Filho de Levy Fidelix ganha força para ser vice de Pablo Marçal na eleição para prefeito de SP

As convenções para os partidos decidirem suas chapas eleitorais começam neste sábado e terminam no dia 5 de agosto. O PRTB, no entanto, ainda não marcou a data de sua reunião. Em uma sabatina na semana passada, Marçal disse que negociava o apoio do União Brasil, mas afirmou, sem entrar em detalhes, que o partido pediu “sua alma”.

Na ocasião, ele afirmou que poderia ter uma mulher como companheira de chapa, citando como opções a médica Nise Yamaguchi (União), que defendeu cloroquina como tratamento para a Covid-19, e uma vereadora de São Paulo que ele não revelou o nome.