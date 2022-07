Filho de Ronaldo Caiado é cremado em Goiânia

Ronaldo Ramos Caiado Filho foi cremado nesta segunda-feira, 4, no cemitério Vale do Cerrado, em Goiânia. Ele era filho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) e morreu neste domingo, 3, aos 40 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Segundo o cemitério, a cremação ocorreu por volta das 8 horas e não foi assistida. O velório ocorreu no domingo à noite e teve a presença de políticos e autoridades.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e seu filho.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

A Câmara Municipal de Goiânia decretou luto oficial de três dias no Poder Legislativo pela morte de Ronaldo Caiado Filho. A Casa divulgou nota lamentando o falecimento e prestando solidariedade ao governador, familiares e amigos.

“Os 35 vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Goiânia receberam com profundo pesar a notícia do falecimento de Ronaldo Ramos Caiado Filho, de 40 anos, filho do governador Ronaldo Caiado com a pedagoga Thelma Gomes. Os parlamentares e funcionários do Poder Legislativo manifestam seus sentimentos e solidariedade ao governador, aos amigos e familiares”, diz a nota.

O governador de Goiás fez uma publicação nas redes sociais sobre a perda do filho. Ele participava do encerramento da tradicional Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade (GO), quando foi informado sobre o falecimento.

Meu filho querido. Minha dor neste momento só não é maior do que o meu amor por você. Que Deus o acolha na Sua Glória Infinita. pic.twitter.com/jMqaIGa9Ru — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) July 3, 2022

O Palácio do Planalto também emitiu nota lamentando o falecimento. “O Governo Federal, por meio da Presidência da República, presta suas condolências ao governador de Goiás e a toda a sua família pelo falecimento de seu ente querido, Ronaldo Caiado Filho. O presidente da República roga a Deus que receba Caiado Filho em Seus braços e console o governador e toda a sua família, dando-lhes força e fé para superar esse difícil momento de suas vidas!”, informa.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez uma publicação no Twitter lamentando a morte. “Minha solidariedade à família e ao Gov. Caiado pelo passamento de seu filho, Ronaldo Caiado Filho. Não há dor maior para um pai ou uma mãe do que perder um filho. Peço a Deus que, em sua infinita bondade, cuide da alma daquele que parte e conforte o coração de quem permanece”, escreveu.

- Minha solidariedade à família e ao Gov. Caiado pelo passamento de seu filho, Ronaldo Caiado Filho. Não há dor maior para um pai ou uma mãe do que perder um filho. Peço a Deus que, em sua infinita bondade, cuide da alma daquele que parte e conforte o coração de quem permanece. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 3, 2022