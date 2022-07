Filho do governador de Goiás morre aos 40 anos

BRASÍLIA - Ronaldo Ramos Caiado Filho morreu neste domingo, 3, aos 40 anos. Seu pai é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). A morte foi confirmada por meio de nota oficial, divulgada pelo governo do Estado. Políticos e autoridades de diversos partidos lamentaram a perda, cuja causa não foi divulgada.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e seu filho Ronaldo Ramos Caiado Filho Foto: Reprodução Facebook

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Ronaldo Ramos Caiado Filho, filho do governador Ronaldo Caiado e de Thelma Gomes. Ele morreu neste domingo, aos 40 anos. A família enlutada pede a todos orações para enfrentar este momento de imensa dor”, informa a nota.

O governador participou pela manhã, ao lado da primeira-dama, Gracinha Caiado, do encerramento da tradicional Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade (GO). De acordo com informações do jornal O Popular, de Goiás, Caiado e Gracinha deixaram o evento às pressas depois de serem informados sobre a morte de Caiado Filho.

O Palácio do Planalto emitiu nota lamentando o falecimento. “O Governo Federal, por meio da Presidência da República, presta suas condolências ao governador de Goiás e a toda a sua família pelo falecimento de seu ente querido, Ronaldo Caiado Filho. O presidente da República roga a Deus que receba Caiado Filho em Seus braços e console o governador e toda a sua família, dando-lhes força e fé para superar esse difícil momento de suas vidas!”, informa.

Diversos políticos, como o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi; o ex-ministro Ciro Gomes (PDT); o presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD); o ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB), o ex-ministro da Infraestrutura e pré-candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas; e o senador Jaques Wagner (PT-BA) se manifestaram nas redes sociais. Adversários políticos de Caiado, como o deputado e pré-candidato ao governo de Goiás pelo PL, Major Vitor Hugo; e o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) também prestaram solidariedade ao governador.

Meus sentimentos ao amigo, governador Ronaldo Caiado, do estado de Goiás, pela perda de seu filho, Ronaldo Caiado Filho.



Desejo a ele, familiares e amigos muita força neste momento de enorme tristeza. — Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) July 3, 2022

Minha solidariedade ao meu amigo governador Ronaldo Caiado pela perda de seu amado filho. Que Deus possa confortar seu coração e de toda sua família neste momento de dor. — Ciro Gomes (@cirogomes) July 3, 2022

Muita força e fé para o governador @ronaldocaiado que perdeu o filho hoje. Meus sentimentos aos amigos e familiares 🙏🙏🙏 — Baleia Rossi (@Baleia_Rossi) July 3, 2022

Não há perda mais devastadora que um filho partir antes de seus pais. Minha irrestrita solidariedade ao Governador @ronaldocaiado e Thelma Gomes, pais do jovem Ronaldo Ramos Caiado Filho, que morreu neste domingo. Muito triste.🙏 — João Doria (@jdoriajr) July 3, 2022

Minha solidariedade ao governador de Goiás, @ronaldocaiado, pela partida prematura do seu filho, Ronaldo Caiado Filho, na manhã de hoje. É sempre desolador quando vemos um jovem ter a sua vida abreviada. Que Deus possa confortar o coração de toda a família neste momento. — Jaques Wagner (@jaqueswagner) July 3, 2022

Meus mais sinceros e profundos sentimentos pela irreparável perda do Governador @ronaldocaiado e de sua família. Que Deus conforte seus corações 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/ohflNywIKC — Vítor Hugo (@MajorVitorHugo) July 3, 2022

Valéria, eu e nossas filhas externamos nosso pesar pelo falecimento de Ronaldo Ramos Caiado Filho e manifestamos nossa solidariedade aos pais, Thelma Gomes e Ronaldo Caiado, irmãos e familiares.



Que Deus os conforte neste momento de imensa dor. pic.twitter.com/lCRsvxQAmo — Marconi Perillo (@marconiperillo) July 3, 2022