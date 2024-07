Filho de Lula visita pai no Planalto: ‘Passei para ver meu velho’

BRASÍLIA – O filho mais novo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Luís Cláudio Lula da Silva, visitou o pai no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, 17. Luís Cláudio, que é empresário, publicou uma foto do encontro em rede social: “Passei para ver meu velho”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (à esquerda) e o empresário Luís Cláudio Lula da Silva (à direita) Foto: @LuisLulaDaSilva via X

O encontro de Luís Cláudio com o pai não estava previsto na agenda oficial do presidente. Nesta quarta, o petista teve compromissos em Brasília e se reuniu, oficialmente, com a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, e com o secretário especial da Casa Civil, Marcos Rogerio de Souza.

No início de abril, a ex-namorada de Luís Cláudio, a médica Natália Schincariol, registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil de São Paulo narrando que, ao longo da relação entre os dois, sofreu violência doméstica, inclusive com agressões físicas. “Me deu uma cotovelada na barriga em uma das brigas no final de janeiro”, disse.

Até o momento, Lula e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, não se pronunciaram sobre o tema. Após o registro do boletim de ocorrência, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) proibiu Luís Cláudio de se aproximar da ex-namorada e determinou que ele deveria deixar o apartamento onde vivia com a médica. Na época, a defesa do filho de Lula afirmou, em nota, que as declarações da mulher eram “fantasiosas”.