Filho de vereador preso por envolvimento com o PCC é eleito em Ferraz de Vasconcelos Ewerton de Lissa Souza é filho de Flávio Batista de Souza, denunciado pelo MP acusado de integrar um grupo envolvido com fraudes em licitações de prefeituras sob influência do PCC; vereador eleito não foi encontrado