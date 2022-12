‘Fim do orçamento secreto mostra que há espaço para alternativa na Câmara’, diz presidente do PSOL

Leia também Toffoli arquiva pedido da oposição para investigar Bolsonaro por incitação ao crime

BRASÍLIA – O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, afirmou que o partido vai apresentar um nome alternativo para disputar o comando da Câmara contra Arthur Lira (PP-AL). “O fim do orçamento secreto é um bom passo para a gente pensar novos padrões de governabilidade no Brasil”, disse ele, em entrevista ao Estadão. “Eu reconheço que a maioria do Congresso não expressa o projeto que foi vitorioso para a Presidência, mas a maioria não pode ser construída sacrificando o programa que foi eleito.”

Medeiros observou que o apoio do do PT a Lira não muda a adesão do PSOL ao futuro governo. A legenda nasceu como uma dissidência do PT ainda no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após eclodir o escândalo de corrupção. No fim de semana, o PSOL aprovou a entrada na base de apoio de Lula, mas optou por não ocupar cargos no futuro governo.

A derrubada do orçamento secreto demonstra uma vitória do presidente Lula. O futuro governo começa tendo o Judiciário como aliado?

Acho que o que aconteceu essa semana com a decisão do (ministro) Gilmar Mendes em relação a considerar o Bolsa Família como um gasto que não pode ser constrangido pelo teto de gastos e, na sequência, a votação do orçamento secreto, representa uma reação das instituições democráticas à tentativa de fazer do Orçamento um instrumento de barganha política por parte do Centrão. Eu encaro como uma uma reação positiva. Não trataria em termos de uma aliança, mas de uma resposta que o Judiciário dá ao ser provocado pelas forças democráticas, para que o País não fique permanentemente chantageado por interesses de grupos políticos.

Gilmar disse que o orçamento secreto era necessário para garantir a governabilidade. Sem isso, como atrair partidos de tendências antagônicas ao projeto do governo Lula?

O orçamento secreto é o maior escândalo de corrupção institucionalizado do País. Ele não garantiu governabilidade, o que ele garantiu foi a transferência de parte do Orçamento para as mãos de deputados que visam a comprar suas reeleições. Eu discordo frontalmente dessa concepção do Gilmar. O esquema traz mais instabilidade, mais necessidade do governo negociar o tempo todo com esse Congresso conservador que nós temos. Nós precisamos pensar a governabilidade um pouco fora da caixa, não é possível a gente acreditar que só dá para viabilizar o programa eleito nas urnas se ele for enfraquecido pela negociação com o Congresso. Eu reconheço que a maioria do Congresso não expressa o projeto que foi vitorioso para a Presidência. O governo Lula tem minoria na Câmara hoje, mas a maioria não pode ser construída sacrificando o programa eleito. Não vai ser fácil, mas o fim do orçamento secreto é um bom passo pra gente pensar novos padrões de governabilidade no Brasil.

A ação do PSOL sobre o orçamento secreto foi conhecida em partes pelos ministros. Qual sua avaliação sobre esse entendimento? O resultado final é satisfatório?

Foi um processo de tomada de consciência das instituições democráticas nas últimas semanas. Mesmo no Senado Federal, com a resolução que foi aprovada pelo Congresso, já tornava boa parte do orçamento secreto não mais secreto. Já era um processo de reconhecimento que o modelo atual não é sustentável. O STF também chegou a esse entendimento de que o modelo atual não pode continuar no Brasil. Foi positivo o resultado, independentemente de a nossa ação ter sido ou não atendida completamente. O que importa é que nós entramos num outro cenário. Mudou completamente a dinâmica de discussão da PEC do Bolsa Família a partir dessa decisão. É muito positivo.

O sr. disse que Lula deve construir a governabilidade sendo transparente, mas este será um governo de frente ampla com vários setores antagônicos. Qual é o modelo de governança e de construção de apoio que o PSOL defende?

Temos que trabalhar num tripé. Primeiro: mobilização social permanente. O programa que foi escolhido nas urnas não pode ser um programa implementado a frio. Segundo, transparência total com a sociedade brasileira. Nossas ideias tem que estar muito acessíveis para que as pessoas entendam o que está sendo debatido. E uma relação republicana com os poderes. Congresso e Judiciário representam poderes autônomos, mas quando houver dificuldade por parte do Congresso de reconhecer que houve um programa eleito nas urnas, vamos ter que buscar apoio nas demais instituições.

O PSOL defende que é necessário ter um candidato para fazer frente a Lira? O partido terá algum candidato?

O PSOL já tinha anunciado que não apoiaria o Arthur, seja pelo histórico como apoiador de primeira hora do governo Bolsonaro e das suas políticas, seja porque nós acreditamos que que era necessário ao menos tentar construir um entendimento dos partidos da base do governo Lula para construir o nome que fosse competitivo. Esse entendimento não mudou. (O PSOL) vai apresentar um nome seu ou da federação com a Rede, ou vai conseguir costurar com outros partidos da base um nome alternativo. O que aconteceu nos últimos dias mostra que há espaço para um nome alternativo na Câmara.

A decisão de fazer parte da base do presidente Lula sem ocupar cargos é interessante para o projeto político do PSOL? Não seria apenas lidar com o ônus de votar projetos desenhados por ministros de centro ou do Centrão sem executar as decisões?

Não, na verdade o PSOL vai votar naquilo que achar correto e bom para o País. Ou seja, nós vamos votar de acordo com as nossas convicções. Agora, nós vamos ajudar o governo a partir da Câmara e dos movimentos sociais a avançar o seu programa eleito. Não há contradição entre aquilo que o presidente Lula defendeu na campanha e as nossas posições. O que o PSOL decidiu foi um grande gesto de grandeza política e de desprendimento para demonstrar para o Brasil que a gente vai apoiar aquilo que for bom, mas que para isso a gente não precisa ser contemplado com cargos.

Esse ‘desprendimento’ não pode atrapalhar o PSOL? Por que não insistir no deputado federal Guilherme Boulos como ministro das Cidades, um cargo que daria mais força na disputa pela prefeitura de São Paulo em 2024?

Não acho que atrapalha. Nós chegamos até aqui sem cargos e sem ministérios. Nos tornamos o segundo partido mais relevante da esquerda brasileira sem ter tido ministérios, nos tornamos o partido mais diverso da Câmara dos Deputados sem ter ministérios, nós elegemos os nossos primeiros prefeitos de Capital — no Amapá e em Belém — sem ter ministérios. Não via como algo contraditório que o PSOL pudesse ocupar esses cargos, mas não acho que a o nosso crescimento no futuro está condicionado necessariamente à ocupação desses espaços.

Lula e o PT já anunciaram apoio a Lira. Como é que o PSOL vai se posicionar nesse jogo, em que por vezes o governo vai precisar compor com partidos que operam corrupção?

Primeiro, o PSOL se orgulha de ser um partido sobre o qual não pesa nenhuma acusação de corrupção; de ter sido sempre firme em defesa da transparência, do controle social e de uma gestão pública que sirva às maiorias, e assim nós vamos continuar. Defendemos um padrão de governabilidade novo no Brasil. Nossa avaliação é que é possível fazer um governo que produza transformações, que não fique refém das velhas raposas da política brasileira, e que entregue aquilo que prometeu nas eleições. É isso que vai orientar a nossa atuação, sem nenhum tipo de conivência com algum algum malfeito que possa aparecer e fortalecendo sempre os órgãos de fiscalização e controle.