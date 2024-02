Flávio Bolsonaro diz que ‘Lula tem inveja’ do fato de Tarcísio estar ao lado do ex-presidente

O primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), foi, nesta sexta-feira, 2, às redes sociais comentar o encontro do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que ocorreu na manhã deste mesmo dia em Santos, no litoral paulista. Na ocasião, os dois trocaram elogios e se sentiram confortáveis no palanque, apesar de parte da militância petista ter chegado a vaiar o governador, que foi defendido pelo presidente. Porém, segundo o parlamentar, Lula teria “inveja” de Tarcísio estar com Bolsonaro.

“Elogiar ministros de Bolsonaro é fácil, difícil é elogiar ministros de Lula. Triste era quando Jair Bolsonaro era presidente, ia a um Estado governado pelo PT e tiravam até a PM de sua segurança. Uma irresponsabilidade. Lula deve ter uma inveja danada de o Tarcísio ser Bolsonaro”, escreveu o parlamentar no X, antigo Twitter.

Senador Flávio Bolsonaro (Pl-RJ) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) Foto: @FlavioBolsonaro via X

Tarcísio compareceu à celebração de comemoração dos 132 anos do Porto de Santos e anúncio de investimentos no Túnel Submerso Santos-Guarujá. Durante a cerimônia, o governador deu risadas após ouvir a plateia gritar para que ele voltasse ao PT e receber afagos do presidente Lula.