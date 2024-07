‘Montanha pariu um rato’, diz Flávio Bolsonaro sobre áudio de reunião do ex-presidente e Ramagem

Para o senador, a conversa expôs “um grupo que agia com interesses políticos” na investigação. “O áudio mostra só as minhas advogadas comunicando as suspeitas de que um grupo agia com interesses políticos dentro da Receita Federal, com o objetivo de prejudicar a mim e a minha família”, disse Flávio em vídeo publicado nas redes sociais.

“A montanha pariu um rato”, afirmou Flávio sobre a quebra de sigilo do áudio. A expressão remonta a uma fábula do escritor grego Esopo e é uma metáfora para uma grande expectativa que não resulta no efeito esperado.