Flávio Dino afirma que STF ‘não decide ritmos de julgamento a partir de contingências políticas’

Para o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, não há indícios que justifiquem que ele seja declarado suspeito para julgar o acolhimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete investigados. A votação está marcada para o dia 25 de março.

PUBLICIDADE Durante evento na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) nesta segunda-feira, 17, ele disse que os ministros da Primeira Turma julgarão o caso pelos autos e não com base em interferências políticas. “O Supremo não decide ritmos de julgamento a partir de contingências políticas. Afirmo isso a vocês. Não há uma questão de ritmo de julgamento a partir de calendário eleitoral. Isso não existe”, disse a jornalistas.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, durante sessão da Primeira Turma. Foto: Gustavo Moreno/STF

Nas redes sociais, o ex-presidente reclamou do tempo que o STF levou para marcar o julgamento da denúncia depois que a PGR reforçou a recomendação para que a Corte aceitasse o processo. Bolsonaro escreveu que o processo tramita “na velocidade de luz” porque ele lidera pesquisas de intenção de voto para a Presidência em 2026.

Publicidade

Já Flávio Dino ressaltou que os 11 ministros que integram o STF chegaram ao cargo da mesma forma, indicados por cinco presidentes diferentes. “Todos foram aprovados pelo Senado e todos, sobretudo, têm compromisso com a toga que vestem. Não interessa de onde a pessoa vem. Interessa é que, no Supremo, ela é obrigada a cumprir a lei”, afirmou.

Julgamento de recursos

Também na segunda-feira, o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, convocou uma sessão extraordinária no plenário virtual para julgar recursos das defesas de Bolsonaro e do general Walter Braga Netto no inquérito do golpe.

Na quarta-feira, 19, os ministros devem decidir:

Se Flávio Dino e Cristiano Zanin podem participar do julgamento da denúncia do inquérito do golpe;

podem participar do julgamento da denúncia do inquérito do golpe; Se a Primeira Turma pode decidir sobre o recebimento da denúncia ou se o julgamento deve ocorrer no plenário;

Se o ministro Alexandre de Moraes deve ser impedido de participar do julgamento.

Publicidade

No mês passado, Barroso já havia negado o impedimento dos ministros Dino e Zanin por entender que as situações citadas pela defesa não constituem impedimentos legais contra a atuação dos magistrados. Como as defesas recorreram, o colegiado é quem dará a palavra final.

Para pedir o afastamento de Flávio Dino, a defesa argumentou que ele entrou com uma queixa-crime contra Bolsonaro quando ocupou o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, nos primeiros meses do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Já no caso de Zanin, a alegação é que, antes de chegar à Corte, o ministro foi advogado da campanha de Lula e entrou com ações contra a chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022.

Os dois ministros integram a Primeira Turma do STF. Conforme mostrou o Estadão, se eles forem barrados do julgamento, o quórum ficará reduzido para analisar a denúncia da PGR no colegiado.

Publicidade