Flávio Dino, do PSB, é eleito senador pelo Maranhão

Flávio Dino, do PSB, foi eleito senador pelo Maranhão neste domingo (2). Com 99,01% das urnas apuradas, o advogado recebeu 2.100.797 votos, o que representa 62,31% dos votos válidos.

O segundo candidato mais votado foi Roberto Rocha, do PTB, com 1.201.362 votos.

O advogado tem 54 anos, foi governador do Maranhão. Flávio Dino nasceu em São Luís (MA), é formado em direito com especialização em direito constitucional. Anteriormente ocupou o cargo de juiz federal no Maranhão por 12 anos.

Votos dos candidatos ao Senado no Maranhão

Flávio Dino (PSB): 2.062.328 (62,15%)

Roberto Rocha (PTB): 1.210.670 (35,57%)

Antonia Cariongo (PSOL): 34.112 votos (1%)

Pastor Ivo Nogueira (DC): 27.739 votos ( 0,73%)

Paulo Arcangeli (PSTU): 10.169 votos (0,30%)

