Flávio Dino anuncia novo secretário de Políticas Penais, vindo do Maranhão

BRASÍLIA - O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA), anunciou na manhã desta terça, 27, o nome de Rafael Velasco Brandani como Secretário Nacional de Políticas Penais da sua gestão, órgão que substituirá o Departamento Penitenciário Nacional (Depen). O novo indicado atualmente é subsecretário de administração penitenciária do Maranhão. O nome substitui o do coronel Nivaldo Restivo, da Polícia Militar de São Paulo, que declinou do convite na sexta-feira passada, 23, dois dias depois do anúncio.

Flávio Dino, futuro ministro da Justiça e Segurança Pública. Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Em nota, Restivo atribuiu a recusa a motivos pessoais. O Estadão apurou que o PT pressionou pela desistência. A indicação do coronel foi duramente criticada por movimentos sociais e pelos próprios integrantes do gabinete de transição. Restivo já comandou a Polícia Militar de São Paulo, a Tropa de Choque, o Batalhão de Operações Especiais e as Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, a Rota. No caso do massacre do Carandiru, em 1992, Restivo foi acusado de omissão.

O colunista do Estadão Marcelo Godoy escreveu que a acusação foi um erro: “Ela nasceu da decisão do promotor Luiz Roque Lombardo Barbosa de denunciar por omissão todos os oficiais – e somente os oficiais e não os graduados – que participaram da logística da operação. Dizia que eles se omitiram no espancamento de presos após a chacina. Mesmo aqueles que chegaram mais tarde ao presídio e que só entraram no pavilhão após tudo controlado”.

Brandani é policial penal de carreira e também atuou no sistema prisional do estado de Minas Gerais. A confirmação da indicação para a secretaria foi feita por meio das redes sociais do futuro ministro.

O policial penal RAFAEL VELASCO

— Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) December 27, 2022

