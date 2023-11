Dino diz que irá investigar falta de água em shows após morte de fã em apresentação de Taylor Swift

BRASÍLIA - O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou na manhã deste sábado, 18, que o governo federal irá investigar as denúncias sobre falta de água potável para consumidores de shows, após a morte de uma estudante de psicologia de 21 anos no show da cantora Taylor Swift, no Rio.

Ministro da Justiça pediu que secretário nacional do Consumidor tome providências para apurar denúncias de falta de água no Estádio Nilton Santos Foto: WILTON JUNIOR

Fãs da cantora denunciaram nas redes sociais que não haveria a disponibilidade de água nas dependências do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, onde ocorreu o primeiro show da artista nesta sexta-feira, 17. Pelo X (antigo Twitter) o ministro da Justiça disse que é “inaceitável que pessoas sofram, desmaiem e até morram por falta de acesso à água”.

Uma estudante de psicologia vindo de Mato Grosso, Ana Clara Benevides, de 23 anos, passou mal morreu antes do início do show. A informação foi confirmada por familiares. Taylor Swift disse que ficou com “o coração em pedaços” ao saber da morte da fã.

O ministro da Justiça disse que orientou o secretário nacional do Consumidor, Wadih Damous, a adotar ainda neste sábado as providências cabíveis para apurar as denúncias de falta de água “para os consumidores que foram ou irão a shows durante essa imensa onda de calor que o Brasil atravessa”.

O Estadão procurou os organizadores do show da cantora, mas ainda não obteve retornos.