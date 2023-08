Arthur Lira se reúne com ministros do STF fora da agenda oficial

BRASÍLIA - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) vai se reunir nesta segunda-feira, 28, com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Os encontros não constam na agenda pública do parlamentar, apenas na programação divulgada pelas assessorias dos ministros.

Às 16h, Lira se encontra com o ministro Luís Roberto Barroso, próximo presidente do STF. A reunião foi marcada a pedido do presidente da Câmara. Barroso assume a presidência no próximo biênio a partir do dia 28 de setembro.

Às 17h30, Lira vai ao gabinete do ministro Cristiano Zanin. De acordo apuração do Estadão/Broadcast, trata-se de uma visita de cortesia. Empossado no começo do mês, o ministro nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda não se encontrou com o presidente da Câmara.

Mais cedo, Lira teve uma audiência com o ministro Edson Fachin. A pauta do encontro, porém, não foi divulgada.

Nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal (STF) vai retomar o julgamento da tese do marco temporal para demarcação de terras indígenas. O julgamento ocorre em meio ao debate sobre o PL do Marco Temporal, que avança no Senado. O projeto foi aprovado na Câmara no final de maio.

Há duas semanas, o ministro Gilmar Mendes, do STF, anulou as provas que tinham relação com Lira na investigação sobre suspeitas de fraudes em licitações ligadas ao fornecimento de kits de robótica para escolas de Alagoas, reduto eleitoral de Lira. O processo foi enviado ao Supremo após a Procuradoria-Geral da República (PGR) alegar que a investigação aponta indícios de envolvimento de Lira, que tem foro privilegiado.

A reportagem questionou a assessoria do ministro se há encontro previsto com Lira hoje, mas ainda não obteve retorno até a publicação deste texto.