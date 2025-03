Foragido da Justiça brasileira e alvo da Operação Kryptos é preso nos Estados Unidos

O esquema foi alvo da Operação Kryptos no ano passado, que visava combater a lavagem de dinheiro do narcotráfico internacional. A investigação era decorrente da apreensão, em 2019, de um helicóptero que transportava 476,5 kg de cocaína na área rural de Presidente Prudente, no interior paulista.

Os investigadores descobriram que o foragido deixou o Brasil usando um passaporte falso e passou a atuar nos Estados Unidos em benefício da organização criminosa. Ele “intermediava aquisições patrimoniais, constituindo empresas, movimentando contas bancárias, adquirindo criptoativos e providenciando documentos migratórios”, segundo a polícia.