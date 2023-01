Força Nacional retoma área externa do Congresso três horas e meia após invasão de extremistas

BRASÍLIA – Três horas e meia depois da invasão de golpistas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, a Força Nacional retoma o controle da área externa do Congresso Nacional. Um último manifestante, de joelhos, insistia em ficar na rampa externa do Congresso, mas foi retirado. Policiais foram chamados de “covardes” e “traidores” pelos extremistas.

Momento em que último manifestante insiste em ficar na rampa externa do Congresso Nacional e é retirado. 3 horas e meia após invasão. pic.twitter.com/7rINwC8S9O — Daniel Weterman (@DanielWeterman) January 8, 2023

A Força Nacional e o Batalhão de Choque fizeram um cordão de isolamento. Helicópteros dispararam bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes, que agora deixam o local. Parte deles se dirige de volta ao Quartel General do Exército, onde apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro estão acampados desde a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 30 de outubro.

Direto. Extremistas tentam puxar pessoas pelo teto do Congresso, depois de terem invadido e destruído plenário. pic.twitter.com/IWjUinTAFT — André Borges (@AndreBorges_JOR) January 8, 2023