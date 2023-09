Acordo do MEC com ONG ligada a grupo de Lemann expõe divórcio entre discurso e prática no governo

O discurso e a prática parecem estar em estado de divórcio na capital federal. Um dia, o presidente da República desanca publicamente o empresário Jorge Paulo Lemann. No outro, seu governo assina acordos e permite que uma recém-criada ONG possa dar pitacos e até apontar a direção que deve tomar o programa de transformar as salas de aula da rede pública em ambientes ciber-conectados.

Como revelou o Estadão, a MegaEdu, criada há menos de um mês e bancada pelo empresário Lemann, fechou acordo com o Ministério da Educação (MEC) para opinar sobre conexão de escolas públicas à internet. A mesma ONG vai ter assento em um conselho do Ministério das Comunicações que define parte dos cerca de R$ 6,6 bilhões que serão destinados para a conectividade de estudantes.

O empresário Lemann, recentemente envolvido com a fragilidade financeira das Americanas, é também o dono de uma montanha de dinheiro usado com ares de mecenato acadêmico. Para Lula, “esse Lemann” é o sujeito que tem a aparência de ser “o suprassumo do empresário bem-sucedido”, mas “comete uma fraude que pode chegar a R$ 40 bi”. As palavras aqui aspeadas são do chefe do Poder Executivo, cujo Ministério da Educação não vê problemas em se associar a uma organização não-governamental que funciona amparada no dinheiro que tem sobrenome Lemann.

A publicação da notícia pela parceira MEC-MegaEdu virou motivo de reclamação na esquerda. Não é de hoje que esse setor da sociedade cobra de Lula que seja, de fato, também um presidente de esquerda. Quando o petista escolheu o ex-tucano Geraldo Alckmin para vice, essa mesma esquerda, ainda que a contragosto de uns e outros, concordou com o pragmatismo do então candidato à presidência. No final, acabou dando certo, e os dois foram eleitos, afastando do Palácio do Planalto o ex-capitão da tropa da direita, mas com ares e comportamento de estar mesmo à extrema direita.

O descompasso entre o discurso e a prática já renderam problemas ao PT no passado. Nos anos 1990, quando veio a público que a empreiteira Odebrecht tinha feito doação legal à campanha de Cristovam Buarque para o governo do Distrito Federal foi um deus nos acuda. Naquela época, a relação dos petistas, em esfera nacional, com a construtora não era tão próxima, e achou-se por bem que era preciso devolver o dinheiro à Odebrecht. Montou-se um improvisado esquema de vaquinha para arrecadar recursos. Tudo porque no discurso o PT criticava a empresa que, em 1993, era alvo da CPI do Orçamento.

Agora que quem faz o discurso com críticas a Leman é o próprio Lula, como entender que seu governo patrocina acordos à ONG que ele banca. Corre o risco de alguém querer usar contra o presidente uma frase dele mesmo disse sobre o empresário das Americanas: “As pessoas vendem uma ideia que elas não são, na verdade”.