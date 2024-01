Inelegível por ordem do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), está em casa no microuniverso da Vila Histórica de Mambucaba. No segundo turno de 2022, a zona eleitoral que reúne os eleitores dali de boa parte de Angra deu a ele 68% dos votos. Para o petista, foram apenas 32%.

Entre os seus, o que Bolsonaro fala deve soar como sinfonia. No litoral fluminense, a cena toda repete a receita de sucesso do ex-presidente tanto na sua primeira campanha em 2018, como no exercício da presidência da República: tudo tem um que de improviso e simplicidade. Braços cruzados com jeito de o pai da família que ensina como ver o mundo lá fora, Bolsonaro aparece falando que a economia vai mal, que pequenos empresários lucram menos enquanto o governo ajuda nações amigas do PT. O ex-presidente ainda fala de política internacional, mencionando ligações do partido de Lula com Hamas e Hezbollah.

Mais do mesmo? O que Bolsonaro levou à mesa do botequim mambucabense é o extrato do discurso que deve repetir na disputa municipal deste ano. Para todo canto que vá, ainda que apresentando-se no estilo bermudão de férias, lança a palavra do enfrentamento à esquerda e aos candidatos que estejam com o atual presidente. Sabe ele que sua pregação ainda ecoa em boa parte dos eleitores, principalmente nos setores onde o PT, como já disse o próprio Lula, não sabe fazer-se ouvir.