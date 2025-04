Opinião | Câmara sob o risco de virar picadeiro ou abatedouro de mandatos

Câmara sob o risco de virar abatedouro de mandatos 1:23 Síntese das cenas na Casa legislativa marca uma semana que seria melhor não ter entrado no calendário

A semana que começou com oposição apostando no projeto da anistia vai terminando com deputados desse grupo festejando o primeiro passo para expulsar um colega. O Conselho de Ética da Câmara aprovou voto que pede a cassação do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), um desafeto explícito do ex-presidente da Casa, deputado Arthur Lira (PP-AL).

O caso em si tem sinais de manobra política para que bolsonaristas deem o troco no PSOL. A vendeta vem três anos após a cassação de Daniel Silveira, aquele que defendeu espancamento de ministros do Supremo Tribunal Federal.

Ator Marco Nanini acompanha sessão do Conselho de Ética da Câmara em apoio a deputado Glauber Braga (PSOL), que pode ter mandato cassado. Foto: Leandro Rodrigues/Assessoria Sâmia Bonfim

PUBLICIDADE Formalmente, Braga está indo para a forca por ter colocado para correr um manifestante do MBL que o provocou. Perdeu as estribeiras e expulsou ele mesmo o rapaz que ofendera sua mãe. Para além do que está no processo, o deputado do Rio está na mira pelo que alegam ser o “conjunto de sua obra”: chamou o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha de “gângster”, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro de “juiz ladrão” e Arthur Lira de “bandido”. Colecionou, portanto, embates públicos com dois ex-presidentes da Câmara que ainda têm poder sobre o Centrão. O bloco político tem peso e voto para tirar da Casa legislativa quem quer que seja. Glauber iniciou uma greve de fome. O gesto de martírio dificilmente comoverá seus algozes. Ao ver o companheiro do PSOL com parecer pela cassação aprovado, deputados da esquerda compararam o julgamento a um circo.

Sessão que discute cassação de deputado Glauber Braga tem confusão e gritaria 1:52 Reunião do Conselho de Ética da Câmara discute processo que pode resultar na perda do mandato de deputado do PSOL

A imagem de picadeiro associada à Câmara não é nova. E sempre é lembrada nos momentos em que parlamentares são protagonistas de cenas repletas de impropriedades e até mesmo de violência física.

Na mesma semana, do outro lado do espectro político, a Comissão de Segurança Pública, dominada pelos bolsonaristas, aprovou um projeto que parece mais de birra do que de lei. O texto retira as armas dos seguranças do presidente da República sob argumento que lembra troça escolar infantil. Se Lula é contra armar as pessoas, que seus seguranças também fiquem desarmados é a lógica que sustenta o projeto.

Na sessão de votação, o deputado Gilvan da Federal expôs seus institutos selvagens ao dizer que gostaria de ver Lula morto. Com Glauber Braga sendo ceifado no Conselho de Ética e sob ameaça de um processo judicial, Gilvan correu para pedir desculpas admitindo que falou demais.

A síntese dessas cenas na Câmara marca uma semana que seria melhor não ter entrado no calendário. No andar das coisas, a Casa anda sob o risco de virar um abatedouro de mandatos ainda que nem sempre por motivos retos.