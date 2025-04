Opinião | Gente gritando ‘volta, Bolsonaro’ na Paulista não garante voto para anistia que ex-presidente quer

Mas para aprovar um projeto de anistia, texto que tem brechas para beneficiar o ex-presidente, é preciso de voto de deputado. Segundo o Placar do Anistia, do Estadão, já são 197 parlamentares favoráveis à proposta. O número é suficiente para aprovar um requerimento de urgência, mas ainda deixa uma margem de insegurança para uma votação de mérito, ainda mais se na sessão levantarem a questão de que a proposta deveria valer só para o pessoal que foi para rua no 8 de Janeiro e não para Bolsonaro e a cúpula de seu governo, réus por tentativa de golpe de Estado.

O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcanti (RJ) já entendeu que com os líderes do partido não consegue fazer o projeto andar. Ele mesmo tem uma lista com 162 nomes que apoiam a proposta, número menor do que o já mapeado no Placar do Estadão. Assim, para ele e Bolsonaro é preciso bater de porta em porta e ir atrás de deputados para assegurar o voto necessário a aprovação do libera todo mundo. Isso num contexto em que a mais recente pesquisa de opinião aponta que a maioria do País não aprova a tal anistia.