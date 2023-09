Lula precisa de um procurador-geral que dispare flechas em Bolsonaro e as guarde contra si

Finda-se o nono mês do novo governo e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu sinais de que é tudo menos o mesmo Lula 1 do primeiro mandato. Parte das escolhas que fez quando assumiu pela primeira vez o comando do Poder Executivo não quer fazer mais. Principalmente em relação a quem alçar ao topo da pirâmide do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal.

Como é sabido, o petista anda às voltas com nomes para as vagas de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e procurador-geral da República. A primeira escolha que lhe coube destinou ao advogado-amigo Cristiano Zanin. A segunda tem candidatos vários em busca de preencher os critérios que, aparentemente, mais parecem pesar no momento: o de manter sempre a porta aberta ao presidente e, nos momentos críticos, não se voltar contra ele. Esse segundo pré-requisito também deve valer para a escolha do procurador-geral.

Os ministros Ricardo Lewandowski, Cezar Peluso, o advogado geral da União, Alvaro Augusto Ribeiro Costa, o ex-ministro Sepúlveda Pertence, Ayres Britto e Joaquim Barbosa, após a sessão do primeiro semestre do STF em 2006 Foto: Dida Sampaio / Estadão

O Lula 1 e o 2 não pensaram assim. Seguiram conselhos do então ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos que fazia a peneira dos nomes e os submetia ao presidente. Assim, foram levados ao STF ministros de formação diversa:

1) um juiz de carreira de São Paulo (Cezar Peluso);

2) um advogado e poeta sergipano (Ayres Britto);

3) um ex-procurador da República e negro (Joaquim Barbosa);

4) um advogado e ex-torturado político gaúcho (Eros Grau);

5) um professor de direito paulista (Ricardo Lewandowski);

6) uma ex-procuradora do Estado de Minas Gerais (Carmen Lúcia);

7) um ex-desembargador do Rio (Menezes Direito);

8) um ex-chefe da consultoria jurídica do Planalto (Dias Toffoli).

Dos nomes acima, dois ainda estão no Supremo, Carmen Lúcia e Toffoli. Entre os oito havia até conservadores como Peluso e Menezes Direito.

No vendaval do mensalão, a denúncia de distribuição de dinheiro na boca do caixa para aliados do governo, os ministros se portaram como magistrados. Para os petistas, cheirou a traição. Na Lava Jato repetiu-se o modo no STF. Foi assim até descobrir-se que, apesar das fartas provas de corrupção, havia impropriedade na atuação dos investigadores.

O presidente Lula na posse do procurador-geral da República Roberto Gurgel (centro) que assumiu a vaga de Antonio Fernando de Souza (esq) em 2009 Foto: Celso Junior / Estadão

Nesse período, o presidente petista seguiu o mesmo script em relação ao Ministério Público Federal. Celebrou os indicados pela categoria: Claudio Fontelles, Antonio Fernando e Roberto Gurgel. E da Procuradoria-Geral vieram, pelas mãos do segundo, as flechadas do mensalão, sustentadas pelo terceiro no julgamento final.

Na gestão Dilma Rousseff, o arco a disparar flechas era de Rodrigo Janot, outro guindado ao posto de procurador-geral em respeito à escolha dos integrantes do Ministério Público em lista tríplice remetida à presidente.

Como o tempo dá piruetas, vale lembrar de 2006. Naquele ano, o presidente do PT, Ricardo Berzoini, reagiu a críticas do então candidato tucano à presidência Geraldo Alckmin, hoje o vice de Lula. Quando Alckmin falou da denúncia penal apresentada pela Procuradoria-Geral sobre o mensalão, Berzoini alegou que a gestão petista não interferia no Ministério Público Federal e não tinha um “engavetador-geral”, referindo-se a Geraldo Brindeiro, indicado para o comando do MPF pelo governo Fernando Henrique. O próprio Brindeiro reagiu na época lembrando que se ele ainda estivesse no cargo teria denunciado 41 e não 40, como a apontar que Lula entraria no balaio.

Ao Lula 3 já foram levados diversos nomes para a PGR: um próximo ao ministro Gilmar Mendes, um pianista, um ligado aos direitos humanos e outro chancelado por José Sarney. O presidente ainda não se convenceu de nenhum. Do contrário, o ungido já estava anunciado.

O próximo ocupante da cadeira, a suceder Augusto Aras, pegará pela frente inquéritos que vem crescendo como bolo no forno do STF e que têm o ex-presidente Jair Bolsonaro como alvo. O capitão safou-se na gestão Aras mesmo tendo levado às últimas consequências o delírio antivacina durante a pandemia.

O novo procurador-geral precisará ter espetos afiados para lidar com o caso. A gaveta não é o destino que os petistas desejam para os processos de Bolsonaro. Mas e se o mundo resolver de novo dar suas piruetas e o alvo voltar a ser o Planalto ou os que atualmente o cercam? Esse mesmo procurador-geral, para não recair naquela pecha de traidor do governo que o indicou, precisaria depor as armas.

Essa lógica avessa a princípios já deveria ter passado, mas resiste. Se se efetivar, poderia levar um incauto a acreditar que o Lula 1 não se reconheceria no 3. Ou como ensinam os enólogos: é conhecida a propriedade dos bons vinhos que, com o tempo, aprimoram seu sabor, tornam-se melhores. Mas há também os que avinagram ou simplesmente perdem o bouquet.