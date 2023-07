Mauro Cid, de farda, tenta arrastar Exército junto com ele para o banco dos investigados na CPMI

O tenente-coronel Mauro Cid vai mudo para a CPMI do 8 de janeiro, mas seu silêncio grita. De farda, o oficial do Exército deu o recado inicial avisando que só foi ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro porque fora indicado para a função do comando da Força militar. Com as condecorações ornamentando seu ombro e no peito verde-oliva, Cid parece querer arrastar o Exército junto com ele para o banco dos investigados.

Num ato aparentemente formal, o oficial vai fardado a compromissos oficiais. Mas o coronel está ali na CPMI para nada dizer, nada contar sobre falsificação de cartão de vacinas ou sobre as mensagens do celular em que outros oficiais conspiram por um golpe de Estado. “Pelo amor de deus Cidão”, apelou um ao ao militar mais próximo de Bolsonaro durante sua gestão.

O coronel Mauro Cid é cumprimentado pelo senador Flavio Bolsonaro na CPMI do 8 de janeiro Foto: Andre Borges / EFE

Mauro Cid deixou lá anotado nos anais da comissão parlamentar que seu trabalho ao lado do então presidente se deveu única e exclusivamente a uma tarefa de militar. Como quem quer dizer que nos últimos quatro anos carregou o celular do presidente, pagou suas contas, mandou e levou recados a ele por mera missão oficial. E mais do que isso, sob a indicação do Comando do Exército.

“Em 2018 havia sido selecionado para participar de um curso de Estado Maior no Exército americano, entretanto, fui redesignado pelo então comandante do Exército para assumir a função de chefe da ajudância de ordem da presidência da República. É importante destacar que essa função é exclusivamente de natureza militar”, anunciou na CPMI.

Para quem quiser acreditar, Cid disse que não houve ingerência política para assumir o posto no Planalto. Finja-se, então que o fato de ser filho do general Mauro Cesar Lourena Cid, um ex-colega de caserna de Bolsonaro, nada teve a ver com a posição para o coronel qual foi destacado. O coronel chegou ao ponto de afirmar que nem mesmo o presidente apitou na sua escolha. “A minha nomeação jamais teve qualquer ingerência política. Minha vinculação administrativa era estabelecida pelo Gabinete de Segurança Institucional de onde provinha minha remuneração. O ajudante de ordens é a única função de assessoria próximo ao presidente que não é responsabilidade de sua escolha”.

E foi assim que abriu seu depoimento para depois seguir na cantilena de que, por ser investigado, perguntas não responderia. O recado já estava dado. Cid se apresenta como um oficial do Exército que agiu sob designação do Exército. Ainda que hoje a Força tente se afastar da imagem de que coonestou com os gritos de intervenção na porta dos quarteis, o coronel Mauro Cid faz pose de militar que segue ordens como se elas não tivessem vindo só de Bolsonaro.