No confronto que não houve entre Dino e Moro, quem vai rir por último?

O ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA), tornou-se o que o senador Sérgio Moro (União-PR), diz-se, um dia quis ser: magistrado na mais alta corte do Poder Judiciário. Se alguns elementos comuns na carreira profissional os unem, as crenças políticas os separam. Mesmo assim, estavam lá os dois sorridentes na última quarta-feira, 13, em que Dino submeteu-se a mais dez horas de sabatina no Senado e Moro, um potencial algoz, foi manso. E ambos acabaram compartilhando risadas numa cena pouco usual para o encontro entre ferrenhos adversários.

Uma ligeira busca resgata que a relação entre os dois não estava para sorrisos. Ainda em 2019, Moro, na qualidade de ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, usou as redes sociais para reclamar de jornalistas que criticavam a operação Lava Jato por conta da suspeita de atuação parcial dele como juiz e também de procuradores da República. O juiz alegou que a imprensa ao falar mal da operação policial estava do lado da corrupção.

Dino, governador do Maranhão, também pelas redes retrucou: “Os autodenominados “agentes da lei” dizem que seus críticos são defensores da corrupção. Isso é o auge da prepotência e do autoritarismo”, escreveu o maranhense.

Em 2022, Dino foi ao Roda Viva e, sem citar o nome do juiz paranaense, declarou: “Se a pessoa gosta de ser vista, ou bem vista pela maioria, ele tem vários ofícios que pode exercer: político, jogador de futebol, cantor, dupla sertaneja, mas juiz não”. E emendou: “Quando o juiz resolve viver às custas do aplauso, ele degenera”.

Este ano, quando o Estadão revelou que a presidente de uma ONG ligada ao Comando Vermelho foi recebida por auxiliares de Dino no Ministério da Justiça, Moro aproveitou para disparar contra o adversário, sem citá-lo nominalmente: “Na minha época do Ministério da Justiça, até recebíamos criminosos em Brasília, mas eles iam direto para o presídio federal”.

Por essas e tantas outras, a imagem dos dois sorridentes na sabatina no Senado ganhou voo próprio no mundo digital. Dino nada perdeu. Está para assumir o posto de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) onde, espera-se, juízes devem deixar de lado as diferenças partidárias.

Moro, no entanto, viu-se enxovalhado por aliados, ironizado por oponentes. As críticas foram tantas que o próprio teve que ir ao microfone ainda durante a sessão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para explicar-se: “Tenho diferenças com o atual governo e com Vossa Excelência, mas não perderei a civilidade”, disse Moro.

Moro viu-se em posição tão fragilizada que recebeu de um amigo conselhos para não gravar um eventual vídeo declarando voto no adversário. O senador paranaense assegurou ao mensageiro apelidado de “Mestrão” que seu voto é secreto. Quando o Estadão revelou o diálogo, Moro ficou sob a condição de quem poderia estar deixando em repouso seu posto de oposicionista. Mas como o voto é secreto, só os computadores do Senado saberão se ele marcou sim ou não para Dino ir ao Supremo.

O encontro dos dois ex-juízes federais expôs uma cordialidade transbordada em risos e troças. A cena pode, para alguns, ser lida de outra maneira. Dino estava já com um pé dentro do STF. Moro com processos pedindo a perda de seu mandato.

Um precisava de votos e preferiu não destratar um possível eleitor seu, engolindo o passado de discórdia. O outro poderia ter sido mais incisivo e não chegar ao ponto de confraternizar ou fazer piada com o Botafogo, o time adorado por Dino, fazendo com que a inquirição ganhasse ares de bate-papo entre diletos colegas.

O retrato coloca ambos como protagonistas de uma falsa alegria, daquelas que o mundo político costuma cultivar por questões de puro pragmatismo. Dino agora tem um posto novo a sua espera e uma expectativa de que sejam genuínas as juras de despartidarização de sua caneta ao julgar. Ele será um dos 11 no STF.

Moro precisará fazer política para tentar manter-se firme no mandato, sabedor de que há desafetos seus entre governistas, mas também no grupo da oposição.

Com a aprovação no Senado, ainda que com taxa não tão alta quanto a dos colegas que o esperam no Supremo, Dino pode ter bons motivos para permanecer sorridente. Já Moro...