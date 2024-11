Opinião | PF copia modelo usado no mensalão petista para enquadrar Bolsonaro por ato golpista

f) Núcleo Operacional para Cumprimento de Medidas Coercitivas

Os detalhes da acusação ainda não estão públicos, mas os nomes aos grupos dão a pista de que o relatório da PF busca abraçar tudo o que já se viu da gestão Bolsonaro. Dos ataques às urnas eletrônicas – caso que já rendeu a inelegibilidade ao ex-presidente – ao plano para matar o adversário petista, seu vice e o ministro Alexandre de Moraes.

Até o argentino Fernando Cerimedo, que patrocinou uma live com informações falsas sobre a fragilidade das urnas eletrônicas, foi colocado na roda. O que se sabia dele era isso: ter lá da sua terra praguejado contra a seriedade do sistema eleitoral sob encomenda dos bolsonaristas.

O calhamaço produzido pela PF quase chega a 900 páginas. Agora, terá que ser digerido pelo Ministério Público, a quem cabe formalizar a denúncia criminal. Pode ter chegado a hora de Bolsonaro sentar-se no banco dos réus no STF. Ele mesmo já deveria estar contando com isso. Mas pelo tamanho da acusação levantada pelos policiais, a cena do ex-presidente sob a tutela judicial do Supremo ainda pode tardar.