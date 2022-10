Frigorífico em Goiânia anuncia picanha ‘mito’ a R$ 22 o quilo no dia da eleição e gera tumulto

Neste domingo de eleição, 2, um frigorífico em Goiânia anunciou uma promoção de picanha a R$ 22 o quilo a clientes que vestissem a camisa da seleção brasileira. A promoção, chamada de “picanha mito” – numa referência ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição –, causou grande tumulto no local.

Imagens publicadas em redes sociais mostram dezenas de pessoas forçando a entrada no frigorífico. As postas de vidro estabelecimento chegaram a quebrar.

Juiz determina, em ação movida pelo PT, suspensão da venda da picanha bolsonarista no Frigorífico Goiás. pic.twitter.com/jaKILAmyzi — Diário de Goiás (@diariodegoias) October 2, 2022

O juiz Wilton Salomão, do Tribunal Regional de Goiás, suspendeu a promoção. Segundo a decisão, “a venda de carne nobre em preço manifestamente inferior ao praticado no mercado, no valor de R$ 22, revela indícios suficientes para caracterizar, em sede de um juízo não exauriente, conduta possivelmente abusiva do poder econômico em detrimento da legitimidade e isonomia do processo eleitoral”. A decisão ainda determinou multa de R$ 10 mil por hora em que a promoção ficasse publicada no ar.

Segundo o frigorífico, o preço original da peça de carne era de R$ 129. O valor da promoção, R$ 22, refere-se ao número de Bolsonaro nas urnas.





Continua após a publicidade