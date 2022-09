Pesquisa FSB: Lula cresce e vai a 44%; Bolsonaro tem 35%

Pesquisa FSB divulgada nesta segunda-feira, 19, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 44% das intenções de voto, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 35%. O petista cresceu três pontos em relação à rodada anterior do levantamento, de 12 de setembro; o chefe do Executivo se manteve no mesmo patamar.

A vantagem do candidato do PT é de 9 pontos, a maior desde a segunda quinzena de agosto, quando começou o horário eleitoral gratuito. Na semana passada, a distância entre ambos os candidatos era de 6 pontos.

Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) oscilaram dois pontos para baixo. O ex-governador do Ceará tinha 9% e foi a 7%; a senadora tinha 7%, agora tem 5%. Soraya Thronicke (União Brasil) tem 1%. Outros candidatos não pontuaram. Brancos e nulos são 4%.

FSB: Lula tem 44%, Bolsonaro tem 35%. Foto: Ricardo Stuckert e CNA/Divulgação

No segundo turno, Lula tem 52%, ante 39% de Bolsonaro. O petista também vence Ciro Gomes (48% a 35%) e Simone Tebet (50% a 33%). O presidente da República perde para Ciro Gomes (41% sob 49%) e Simone Tebet (41% sob 48%).

A pesquisa consultou 2 mil eleitores por telefone entre os dias 16 e 18 de setembro. O contratante é o banco BTG Pactual. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. O registro no TSE é BR-07560/2022.