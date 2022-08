Menos da metade dos eleitores de Bolsonaro sabe seu número de urna este ano, mostra FSB

Pesquisa FSB divulgada nesta segunda-feira, 15, mostra que menos da metade dos eleitores que pretendem votar no presidente Jair Bolsonaro (PL) sabe o número que deve apertar na urna eletrônica para reelegê-lo, o 22. De acordo com o levantamento, 45% disseram saber a dezena e de fato sabiam; 10% disseram saber, mas erraram quando consultados; e 33% não sabem.

O cenário é diferente para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 73% dos que pretendem votar no candidato do PT conhecem seu número de urna; 20% não conhecem; e somente 1% errou. O ex-presidente sempre disputou eleições com o número 13, do PT, definido pela Justiça Eleitoral na década de 1980.

Quanto a Ciro Gomes (PDT), o terceiro lugar na pesquisa, apenas 10% sabem o número que devem apertar se quiserem elegê-lo, o 12; 65% admitiram não saber e 3% erraram.

A campanha do então candidato Jair Bolsonaro em 2018 ficou muito marcada pelo número 17, comumente lembrado até hoje como o código do presidente. Nestas eleições, o número de urna do candidato à reeleição será o 22, representativo do PL.

Com o início do período eleitoral nesta terça-feira, 16, a campanha do presidente deve reforçar o novo número de urna. No primeiro vídeo preparado para o horário eleitoral gratuito, que começa no dia 26, há destaque gráfico para o “B22″, estilizado com uma bandeira do Brasil.

Ainda de acordo com o levantamento, Lula tem 45% das intenções de voto, ante 34% de Bolsonaro. Ciro Gomes tem 8%; Simone Tebet, 2%.

A pesquisa foi feita entre sexta-feira, 12, e domingo, 14, com 2 mil eleitores, intervalo de confiança de 95%, margem de erro de 2 pontos e está registrada no TSE sob o número BR-00603/2022.