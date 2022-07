FSB: Lula lidera com 41%, Bolsonaro tem 32% e Ciro sobe para 9%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue na liderança na disputa presidencial com 42% dos votos segundo o último levantamento da BTG/FSB divulgado nesta segunda-feira, 11. O segundo colocado é o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) com 32%. A distância entre os adversários é de nove pontos porcentuais. Houve oscilação em comparação com a mesma pesquisa do dia 27 de junho, quando o espaço entre os dois era de 10 pontos porcentuais.

Na mais nova pesquisa para presidente FSB/BTG Pactual, a distância entre Lula e Bolsonaro oscilou 1 ponto percentual em comparação com a rodada anterior Foto: Evaristo Sá/AFP e Alan Santos/PR

O pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, oscilou para 9% dos votos, seguido da senadora Simone Tebet (MDB) com 4% e do deputado federal André Janones (Avante) com 3%.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Felipe D’Ávila (NOVO), Vera Lúcia (PSTU) e Pablo Marçal (Pros) possuem, cada um, 1% das intenções de voto. Luciano Bivar (União Brasil), Leonardo Péricles (UP), Eymael (DC), Sofia Manzano (PCB) não pontuaram no levantamento. Brancos, nulos e os que dizem não votar em nenhum dos pré-candidatos somam 8%.

A pesquisa BTG/FSB foi realizada pelo Instituto FSB Pesquisa, por telefone, entre os entre os dias 8 e 10 de julho de 2022. O levantamento entrevistou 2.000 eleitores e a margem de erro é de 2 pontos percentuais. O registro da pesquisa no TSE é BR-09292/2022.

Segundo turno